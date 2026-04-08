अयोग्य घोषित हुए टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष, 5 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, जानिए मामला

Tikamgarh News: एमपी सरकार के नगरीय आवास और विकास विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है. जहां टीकमगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार उर्फ पप्पू मलिक को अयोग्य घोषित कर दिया गया है. उनके अगले पांच साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है. नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव शीलेंद्र सिंह की तरफ से एक 19 पन्नों का आदेश जारी किया गया है. जिसमें बताया गया कि अब्दुल गफ्फार के खिलाफ 8 आरोप सही पाए गए हैं. उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए नियमों को ताक पर रखा और टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद को लाखों रुपए का चूना लगाया है.

अध्यक्ष पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप

टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पर वित्तीय गड़बड़ी और पद के दुरुपयोग सहित आर्थिक अनियमिताएं, टेंडर में छेड़खानी, सामान खरीदी में गड़बड़ी जैसे गंभीर चल रहे थे. जिसमें वह 8 मामलों में दोषी पाए गए हैं. विभाग का कहना है की अध्यक्ष नगर पालिका अधिनियम के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहे है. जिससे परिषद को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. सरकार ने पप्पू मलिक को पद से हटाने के साथ ही करीब 20 लाख 82 हजार रुपए की वसूली के आदेश भी दिए हैं. इस राशि में दुकान आवंटन में हुई गड़बड़ी के 19 लाख 49 हजार रुपए और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन की राशि भी शामिल है. यह पैसा अध्यक्ष और उनके साथ जिम्मेदार पाए गए अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूल कर सरकारी खजाने में जमा कराया जाएंगे.

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पांच साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि पप्पू मलिक का अध्यक्ष पद पर बने रहना जनहित और नगर पालिका के हित में ठीक नहीं है,. इसलिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41-क का उपयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया है. अब वे अगले 5 सालों तक किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. नगरीय विकास विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि टीकमगढ़ में बने मां कर्माबाई मार्केट की दुकानों की आवांटन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है. इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन टेंडर के जरिए होनी थी. लेकिन ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाकर टेंडर किए गए और विज्ञापनों में भी पारदर्शिता नहीं रखी गई.

इसके अलावा टीकमगढ़ शहर में बनी संजीवनी क्लीनिक के निर्माण कार्यों को लेकर भी बड़ी लापरवाही होने की बात सामने आई है. बताया गया कि निर्माण ऐसी जगह पर कराया गया है जहां पानी भर जाता है. ऐसे में 21 लाख रुपए की लागत से बना क्लीनिक भी बंद पड़ा है. ऐसे में इस मामले में भी लापरवाही पाई गई थी. जिसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया है.

टीकमगढ़ से आरबी सिंह की रिपोर्ट

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