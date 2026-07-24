/टीकमगढ़ में अवैध रेत के खेल में बवाल: पैसों के लेनदेन को लेकर रेत माफिया-अफसर में विवाद, एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप

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टीकमगढ़ जिले में अवैध रेत के खेल में पैसों के लेनदेन को लेकर रेत माफिया और नायब तहसीलदार के बीच हुआ विवाद नौबत मारपीट तक आई, दरअसल यह पूरा मामला जिले के बल्देवगढ़ कस्बे का है, जहां स्थानीय रेत माफिया छोटू राजा जो की प्रशासन की मिलीभगत से कस्बे में रेत का काम करता है.
आरोप है की वह महीने की 5 हजार रुपये की रिश्वत की राशि हर माह अधिकारियों को देता है और इस माह वह रिश्वत की राशि पहुंचाने में 2 दिन लेट हो गया, जिससे नाराज तहसीलदार अपने स्टाफ व नायब तहसीलदार के साथ शाम 7 बजे मेरे घर पहुंचे और मेरे बारे में पूछताछ की. जब घरवालों ने बताया की मैं घर पर नहीं हूं, तो ये लोग जबरदस्ती मेरे घर में घुस गए और मेरी मां, बहन और भाभी के साथ जमकर मारपीट की. मारपीट में मेरी वृद्ध मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिये जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
नायब तहसीलदार का आरोप
वहीं इस पूरे मामले में बल्देवगढ़ नायब तहसीलदार विक्रम सिंह कुशवाह का कहना है की जब रेत माफिया छोटू राजा अवैध रेत का ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, जिसका हम पीछा करते हुए छोटू राजा के घर तक पहुंचे तो इन लोगों ने हम लोगों पर हमला कर दिया. जिसमें मेरे ड्राइवर का सिर फट गया और गाड़ी में भी तोड़फोड़ की, जिसकी बल्देवगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है. वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है की थाना बल्देवगढ में मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है और शासकीय कार्य में बाधा मारपीट और तोड़फोड़ की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है, पर रेत का यह अवैध खेल वह भी प्रशासन की नाक के नीचे बिना अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नही है.
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