/टीकमगढ़ में अवैध रेत के खेल में बवाल: पैसों के लेनदेन को लेकर रेत माफिया-अफसर में विवाद, एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप

वहीं इस पूरे मामले में बल्देवगढ़ नायब तहसीलदार विक्रम सिंह कुशवाह का कहना है की जब रेत माफिया छोटू राजा अवैध रेत का ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, जिसका हम पीछा करते हुए छोटू राजा के घर तक पहुंचे तो इन लोगों ने हम लोगों पर हमला कर दिया. जिसमें मेरे ड्राइवर का सिर फट गया और गाड़ी में भी तोड़फोड़ की, जिसकी बल्देवगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है. वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है की थाना बल्देवगढ में मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है और शासकीय कार्य में बाधा मारपीट और तोड़फोड़ की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है, पर रेत का यह अवैध खेल वह भी प्रशासन की नाक के नीचे बिना अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नही है.