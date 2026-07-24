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टीकमगढ़ में अवैध रेत के खेल में बवाल: पैसों के लेनदेन को लेकर रेत माफिया-अफसर में विवाद, एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप

टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ में अवैध रेत कारोबार को लेकर विवाद के बीच रेत कारोबारी ने नायब तहसीलदार और उनके स्टाफ पर घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट का आरोप लगाया है. घटना में एक महिला घायल हुआ है. वहीं, नायब तहसीलदार रेत कारोबारी मारपीट का आरोप लगाया है.

Written By R.B. SinghEdited ByPooja
Published: Jul 24, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:07 PM IST
टीकमगढ़ में अवैध रेत के खेल में बवाल: पैसों के लेनदेन को लेकर रेत माफिया-अफसर में विवाद, एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप

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आर.बी. सिंह, टीकमगढ़ से रिपोर्टर हैं

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