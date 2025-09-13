सरकार नहीं, तीन गांव के ग्रामीणों ने लगाई नशे पर लगाम, शराबबंदी का लिया फैसला, प्रतिबंध की मांग की
Tikamgarh News-टीकमगढ़ जिले के तीन गांवों के लिए लोगों ने शराबबंदी कर फैसला लिया है. शनिवार को गांव के लोगों ने रैली निकालकर अवैध शराब के विक्रय पर प्रतिबंध की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि नशे के कारण कई परिवार बिखर गए हैं. शराब से युवा प्रभावित हो रहे हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 13, 2025, 04:58 PM IST
MP News-टीकमगढ़ जिले के खरगापुर थाना क्षेत्र के चौबारा, बनपुरा और सापौन गांव के ग्रामीणों ने नशे की समस्या को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. इन गांवों के लोगों ने स्वयं निर्णय लेकर शराबबंदी लागू कर दी है. शनिवार को ग्रामीणों ने रैली निकालकर अवैध शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की. यह पहल न तो किसी सरकारी आदेश पर आधारित है और न ही प्रशासनिक दबाव का परिणाम, बल्कि स्थानीय समाज की जागरूकता और नशे से जूझते परिवारों की पीड़ा का नतीजा है. ग्रामीण शराब के बढ़ते नशे के कारण बर्बाद हो रहे परिवारों से परेशान हैं. 

पंचनामा किया तैयार
ग्राम पंचायत चौबारा में नशा मुक्ति अभियान के तहत सभी ग्रामवासियों ने एकमत होकर पंचनामा तैयार किया हैं. इसमें यह तय किया गया कि जो कोई भी व्यक्ति शराब बेचेगा या नशे में पाए जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. ग्रामीणों का कहना है कि शराब ने कई परिवारों को बिखेर दिया है. युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आकर अपने स्वास्थ्य और भविष्य दोनों को नुकसान पहुंचा रही है. साथ ही नशे की हालत में रोजाना झगड़े और विवाद होते हैं, बच्चों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है.

पुलिस को सौंपा ज्ञापन
ग्रामीणों ने इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर खरगापुर थाना प्रभारी अंबर सिंह सिकरवार और तहसीलदार सत्यप्रकाश शुक्ला को आवेदन सौंपा हैं. आवेदन में अवैध शराब विक्रय रोकने, नशे से प्रभावित परिवारों की मदद करने और बच्चों को नशे से दूर रखने के उपाय सुझाने की मांग की गई हैं. 

अवैध शराब पर होगी कार्रवाई
थाना प्रभारी ने इस मुहिम का समर्थन करते हुए कहा कि वे हर जरूरी मदद करेंगे. अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीणों की यह पहल न सिर्फ उनके गांवों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक उदाहरण बन रही है. ग्रामीणों ने नशे के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया है. 

यह भी पढ़ें-सिंधिया ने कार्यकर्ताओं को गेट से किया बाहर, कार्यक्रम में समर्थकों की बढ़ी थी भीड़

