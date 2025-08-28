चलती कार से अचानक कूदी महिला, बीच सड़क लगाई जान बचाने की गुहार, कुछ देर बाद हुई गायब

MP News-मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला चलती कार से कूदकर चिल्लाने लगी. महिला की चीखे सुनकर हड़कंप मच गया. महिला ने चौराहे पर खड़े लोगों से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई. घटना जिला अस्पताल चौहारे पर गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे की है. महिला ने युवक ने पर जान से मारने पर धमकी देने का आरोप लगाया. लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां महिला नहीं मिली. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

युवक पर लगाया आरोप

कार से कूदकर महिला ने जान बचाने की गुहार लगाई. महिला ने बताया की वह बुडेरा की रहने वाली है. वह पिछले 3 साल से युवक के साथ रह रही थी. इस पूरी घटना के समय कार में वह युवक ड्राइविंग कर रहा था, जिस पर महिला ने आरोप लगाया. महिला का कहना है कि युवक ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है.

लोगों की लगी भीड़

महिला को चिल्लाता और मदद की गुहार लगाते देख लोगों की भीड़ लग गी. महिला ने कार चला रहे युवक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया. इस मामले की जांच कोतवाली थाना पुलिस कर रही है. पुलिस युवक और महिला दोनों की तलाश कर रही है. साथ ही चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा ही है.

मौके पर नहीं मिली महिला

इस मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी उपेंद्र छारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर रवाना की गई, लेकिन वहां महिला नहीं मिली. आसपास के दुकानदारों से महिला के बारे में पूछताछ की जा रही है. फिलहाल महिला शिकायत दर्ज कराने नहीं आई है. घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

