Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3092147
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhटीकमगढ़

टीकमगढ़ में दर्दनाक हादसा: सेप्टिक टैंक में डूबे दो सगे भाईयों की मौत, खेलते-खेलते मौत के मुंह में पहुंचे मासूम

Tikamgarh News: टीकमगढ़ जिले की शिवनगर कॉलोनी में एक निर्माणाधीन घर में खुले सेप्टिक टैंक में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई. बच्चे घर से यह कहकर निकले थे कि वे खेलने जा रहे हैं, लेकिन वे वापस नहीं लौटे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 31, 2026, 06:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीकमगढ़ में दर्दनाक हादसा: सेप्टिक टैंक में डूबे दो सगे भाईयों की मौत, खेलते-खेलते मौत के मुंह में पहुंचे मासूम

Tikamgarh News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां दो नाबालिग भाई एक निर्माणाधीन घर में सेप्टिक टैंक में गिर गए जिससे उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे खेलते-खेलते कंस्ट्रक्शन साइट पर चले गए और खुले सेप्टिक टैंक में गिर गए. जब ​​वे देर शाम तक घर नहीं लौटे, तो उनकी तलाश शुरू की गई. सीसीटीवी फुटेज में बच्चों के मकान में जाने की पुष्टि हुई. पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बरामद किया. अस्पताल में दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया.

सेप्टिक टैंक में डूबे दो सगे भाईयों की मौत
दरअसल, यह पूरी घटना टीकमगढ़ शहर के शिवनगर कॉलोनी की है. जहां कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाले सचिन यादव के दो बच्चे 7 साल का नरेंद्र और 5 साल का आशीष शाम 4 बजे अपनी मां को बताकर खेलने के लिए घर से निकले थे. खेलते-खेलते वे उसी कॉलोनी में मुकुंद यादव के बन रहे घर में चले गए, जहां वे एक खुले सेप्टिक टैंक में गिर गए और उनकी मौत हो गई.

सेप्टिक टैंक के पानी में तैरती मिलीं लाशें
बताया जा रहा है कि जब बच्चे देर शाम तक घर नहीं लौटे तो उनकी परेशान मां ने सबसे पहले कॉलोनी के लोगों के घरों में उन्हें ढूंढा. जब उन्हें बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला तो कॉलोनी के लोगों ने मिलकर कॉलोनी में लगे सभी CCTV कैमरों को देखना शुरू किया. एक CCTV फुटेज में बच्चे एक निर्माणाधीन घर में घुसते हुए दिखे. इसके तुरंत बाद, जब पड़ोसियों ने उस घर में जाकर देखा, तो उन्हें दोनों बच्चों की लाशें एक सेप्टिक टैंक के पानी में तैरती हुई मिलीं. इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी जो मौके पर पहुंची.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने तुरंत बच्चों को टैंक से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की और दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद उनके शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया गया, जो आज सुबह किया जाएगा. इस घटना से पूरे इलाके में मातम छा गया है, और परिवार वालों का रोरोकर बुरा हाल है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "टीकमगढ़" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

tikamgarh newsmp news

Trending news

mp news
विवाद में अस्पताल में भिड़े घायल, सीएचसी में एक-दूसरे पर कुर्सी-स्ट्रेचर फेंके
chhattisgarh news
पत्नी ने लकवाग्रस्त पति को जहर पिलाकर मारा, बेटी ने देखा मां का खौफनाक चेहरा
mp news
7 आरोपियों ने नाबालिग से गैंगरेप, 1 महीने बाद परिजनों तक पहुंचा वीडियो, हुआ खुलासा
mp news
एमपी श्रम विभाग की अनूठी पहल, अब एक कॉल पर हो रहा है हर समस्या का समाधान
Vishnu Deo Sai
माओवादी प्रभाव क्षेत्र लगातार सिमट रहा... CM साय ने बताई इसके पीछे की वजह
indore news
युवक ने लड़की की अश्लील फोटो मुहल्ले में चिपकाई, कहा- कुंडली नहीं मिली तो आया गुस्सा
mp news
नर्मदापुरम में दिनदहाड़े युवक की पिटाई, बेल्ट और लातों से बेरहमी से पीटा,Video वायरल
Latest Satna News in Hindi
बीटेक छात्र ने छेनी-हथौड़े से काट डाली एयरपोर्ट की 9 इंच मोटी दीवार, क्या थी वजह?
mp news
अजब MP का गजब मामला, पुलिस ने कार को पहनाई हथकड़ी, शराबी ड्राइवर को छोड़ा, देखें
cg raipur news
बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर मोबाइल लेकर जेल के अंदर पहुंची प्रेमिका, बनाई रील फिर...