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बीच सड़क पर उमा भारती को देख चौंक गए लोग, आखिर क्यों पूर्व CM को बेचन पड़ा पोहा-जलेबी, जानिए वजह

Uma Bharti sold Poha Jalebi:  मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज के कारण सुर्खियों में हैं. टीकमगढ़ में प्रशासन द्वारा सिविल लाइन रोड पर की गई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के विरोध में उमा भारती सड़क पर उतरीं. उन्होंने ने केवल हटाए गए छोटे दुकानदारों को वापस बुलाकर उनके ठेले लगवाए, बल्कि खुद भी एक हाथठेले पर बैठकर पोहा-जलेबी बेची.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 07, 2026, 06:05 PM IST
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बीच सड़क पर उमा भारती को देख चौंक गए लोग, आखिर क्यों पूर्व CM को बेचन पड़ा पोहा-जलेबी, जानिए वजह

Uma Bharti sold Poha Jalebi: मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की तेजतर्रार नेता उमा भरती एक बार फिर चर्चा में हैं.  इस बार वजह कोई बयान नहीं, बल्कि उनका अलग अंदाज है. मंगलवार सुबह टीकमगढ़ में उन्होंने सड़क किनारे हाथठेला लगाकर पोहा-जलेबी बेची. 

उमा भारती ने एक दिन पहले हटाए गए छोटे दुकानदारों को दोबारा ठेले लगाने के लिए बुलाया और प्रशासन से अपील की कि गरीबों की रोजी-रोटी न छीनी जाए.  दरअसल सोमवार को नगर पालिका, एसडीएम और तहसीलदार की संयुक्त टीम ने सिविल लाइन रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, जिसमें जेसीबी से कई छोटे ठेले और दुकानें हटाई गई थीं. 

यह पूरा मामला टीकमगढ़ नगर के सिविल लाइन मार्ग का है, जहां सोमवार को नगर पालिका प्रशासन एसडीएम और तहसीलदार की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जेसीबी मशीनों की मदद से कई छोटी दुकानें और हाथठेले फुटपाथ से हटा दिए थे, जब उमा भारती को इस बावत जानकारी लगी तो उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा था की छोटे दुकानदारों को हटाना गलत है. 

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उमा भारती ने दुकानदारों से की अपील
इसी के लेकर आज विरोधस्वरूप वह सुबह सिविल लाइन रोड पर स्थित अपने बंगले से निकलकर प्रशासन द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के स्थान पर पहुंचीं और खुद पोहा और जलेबी बेचकर दुकानदारों का समर्थन करते हुए उन्होंने हटाए गए. उमा भरती ने कहा कि पार्षदों ने पहले ही दुकानदारों के लिए स्थान चिन्हित करने की बात कही थी और तीन-चार जगहों के विकल्प भी बताए गए थे. उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि  पहले छोटे दुकानदोरों को उचित स्थान उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद ही उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाए.  दुकानदारों से अपील की कि वे वापस आएं और यहीं दुकानें लगाएं, मैं उनके साथ हूं. उनके ठेलों को यहां से नहीं हटने दिया जाएगा, मैं जिला प्रशासन से बात करूंगी, सभी के ठेले वापस यहां लगाए जाएंगे.

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