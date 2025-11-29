क्या लोकसभा 2029 का चुनाव लड़ेंगी एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री? जानिए किस सीट पर ठोकेंगी दावेदारी

Uma Bharti on Lok Sabha Election 2029: पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि अगर पार्टी कहेगी तो वे आगामी चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं. टीकमगढ़ दौरे पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पहली पसंद झांसी लोकसभा सीट ही रहेगी, लेकिन यह भी जोड़ा कि वे तभी चुनाव लड़ेंगी जब वर्तमान सांसद अनुराग शर्मा को कोई आपत्ति न हो. उमा भारती पहले भी कह चुकी हैं कि वे 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं और इस बार भी उन्होंने वही बात दोहराई.

उमा भारती ने आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ब्राम्हण समाज पर दिया गया बयान बेहद गलत है और ऐसे मामलों में सरकार को कानून के मुताबिक कड़े कदम उठाने चाहिए. उमा ने कहा कि समाज बहुत संवेदनशील दौर से गुजर रहा है, इसलिए पढ़े-लिखे लोगों को बोलचाल में संयम रखना जरूरी है.

किसानों की समस्याएं भी सुनेंगी

टीकमगढ़ में उन्होंने अपनी मां के नाम पर निकाली जा रही तीन दिन की पदयात्रा की जानकारी भी साझा की. यह यात्रा 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक निकाली जाएगी. उमा ने बताया कि उनकी मां जिस रास्ते से अपने मायके से ससुराल जाती थीं, वहीं से यह यात्रा निकलेगी. इस दौरान वे किसानों की समस्याएं भी सुनेंगी और कहा कि वे अपने पुराने नारे 'उमा आएंगी, नई रोशनी लाएंगी' को फिर से जीवंत करना चाहती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

(रिपोर्टः आर. बी. सिंह, टीकमगढ़)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!