ठगी की अनोखी कहानी: धन के नाम पर महिला को जाल में फंसाया, फिर खुद फंस गया

Tikamgarh Fraud Story: टीकमगढ़ जिले में ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक ठग ने महिला को अपने जाल में फंसा लिया था, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ ऐसा हुआ कि वह अपने ही जाल में फंस गया.
MP News: अगर कोई आपके घर पहुंचे और इलाज के नाम पर आपको किसी लालच में लेना शुरू कर दें तो ऐसे में सावधान रहिए. क्योंकि आपके साथ ठगी हो सकती है. मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां एक महिला के साथ जमीन में छिपा हुआ धन निकालने के नाम पर ठगी गई है, हालांकि आखिरी वक्त में कुछ ऐसा हुआ कि ठग अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. वहीं टीकमगढ़ जिले में घटी यह घटना जिले में चर्चा का विषय जरूर बनी हुई है, जिसकी जानकारी हम आपको बताते हैं.
70 हजार की ठगी
दरअसल, यह पूरा मामला टीकमगढ़ शहर के नजदीक में आने वाले गड़ाघाट गांव का है. गांव में रहने वाली बुजुर्ग महिला गुड्डी बाई अहिरवार के खेत पर एक अज्ञात युवक पहुंचा और उसने महिला से कहा की मैं तुम्हारे पिता का इलाज करने आया हूं. जिसके बाद महिला उसे अपने घर ले गई. पहले तो युवक ने महिला के पिता के इलाज का नाटक किया और उसके बाद महिला को झांसे में लेकर कहा कि तुम्हारे घर में धन छिपा हुआ है, जिसे में निकाल सकता हूं. यह सुनकर गुड्डी बाई के मन मे लालच जाग उठा और उसने उस युवक हां कर दिया. युवक ने धन निकालने के बहाने थोड़ी बहुत खुदाई की और आसानी से एक कपड़े में पीतल की ईटें बांध दी और उसे ऐसे बताया जैसे वह सोने की ईटें हो.
युवक ने महिला को नकली ईटें देते हुए कहा कि इस पोटली को तुमे 13 दिन तक नहीं खोलना है. इसके बाद युवक ने महिला से कहा की ये सारा सोना तुम रख लो जो लाखों रुपयो का है. बदले में तुम मुझे नगद पैसे दे दो. लालच और युवक के झांसे में आई महिला उसकी बातों में आकर उसे घर में रखे 70 हजार दे दिए. ठग युवक ने जब और पैसों की मांग की तो महिला ने कहा की मैं कल तक और पैसों का इंतजाम कर दूंगी आप घर आकर ले जाना.
अपनी चाल में फंसा युवक
इस बीच देर रात जब महिला ने अपने परिजनों को ये सारी बात बताई और उन्होंने पोटली खोलकर देखा, तो उसमें पीतल की नकली सोने की ईटें रखी मिली, जिस पर घरवालों ने माथा पीट लिया. अब इस पूरे घटनाक्रम में उस ठग युवक का दुर्भाग्य कहे या लालच जिससे वह कानून तक पहुंचा गया. दूसरे दिन जब ठग फिर और पैसे लेने गुड्डी बाई के पास पहुंचा तो उसका इंतजार कर रहे परिजनों ने ठग को दबोच लिया और फिर पुलिस बुलाकर उनके हवाले कर दिया. ठग युवक की पहचान जिले के पातारखेरा गांव में रहने वाले किशोरी अहिरवार के रूप में हुई है. जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है.
