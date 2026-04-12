प्रेमी से बात नहीं हुई तो तड़प उठी प्रेमिका, टावर पर चढ़कर बोली- शादी करुंगी तो उसी से... फिर पुलिस ने किया ये काम

Tikamgarh News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जतारा कस्बे के पास स्थित बैरबार गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गांव वालों ने एक युवती को एक निर्माणाधीन हाई-टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ते हुए देखा. यह दृश्य देखकर घबराए स्थानीय लोगों ने तुरंत जतारा थाने में पुलिस को सूचना दी. बताया जा रहा है कि युवती ने यह कदम हताशा में उठाया, क्योंकि उसके प्रेमी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था और पिछले चार दिनों से उससे कोई संपर्क नहीं किया था.

प्रेमी के लिए टावर पर चढ़ी युवती

मौके पर पहुंची पुलिस ने जब युवती से नीचे उतरने की अपील की, तो उसने अपनी सारी बातें बताई. जांच से पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने पिछले चार दिनों से अपना मोबाइल फोन बंद रखा था और उससे संपर्क करने की कोई भी कोशिश नहीं की थी. अपने बॉयफ्रेंड की इस बेरुखी से परेशान और डिप्रेसन में आकर उस युवती ने एक बेहद कठोर कदम उठाया. वह एक टावर पर चढ़ गई और अपनी जान देने की धमकी देने लगी. पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा घंटों तक समझाने-बुझाने के बावजूद वह अपने फैसले पर अड़ी रही, और जिद करती रही कि वह तभी नीचे उतरेगी जब उसका बॉयफ्रेंड खुद वहां आएगा और उससे बात करेगा.

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प्रेमी के सामने आते ही नीचे उतरी युवती

हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उस युवती के प्रेमी का पता लगाने के लिए प्रयास किया और उसे मौके पर बुलाया. जैसे ही वह युवक उसके सामने आया वह शांत हो गई और सावधानीपूर्वक टावर से नीचे उतर आई. जमीन पर सुरक्षित पहुंचने के बाद भी युवती ने पुलिस से कहा कि वह उसी युवक से शादी करना चाहती है. उसने बताया कि उसने यह इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया था, क्योंकि युवक ने चार दिनों से अपना मोबाइल फोन बंद रखा था और उससे बात नहीं कर रहा था. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने और स्थिति को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई.