तोरणमाल हादसाः रिवर्स करने के दौरान खाई में गिरी जीप, 8 की मौत, PMO ने किया इतने लाख मुआवजे का ऐलान

बड़वानीः महाराष्ट्र के तोरणमाल में हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हुए हैं. हादसा रविवार शाम 5 बजे के करीब हुआ. बताया जा रहा है कि तोरणमाल दर्शन कर लौट रहे लोगों की जीप गहरी खाई में गिर गई. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, जीप रिवर्स करने के दौरान यह हादसा हुआ. हादसे के समय जीप में 25 के करीब लोग सवार थे.

बता दें कि मध्य प्रदेश की सीमा से महाराष्ट्र का नंदूरबार जिला लगता है. इस जिले में तोरणमाल नामक एक पर्यटन और धार्मिक स्थल है. रविवार को मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पाटी ब्लॉक के सेमलेट, चैरवी और खेरवानी गांव के कई लोग तोरणमाल दर्शन करने गए थे. दर्शन कर लौटते वक्त खड़की घाट पर जीप रिवर्स करने के दौरान ड्राइवर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और यात्रियों से भरी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई.

हादसा इतना भयंकर था कि खाई में गिरने के बाद गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और हादसे के बाद लोगों के शव जगह जगह पड़े हुए दिखाई दे रहे थे. मरने वाले लोगों की पहचान गुमानसिंह तुलसीराम निवासी सेमलेट, काशीराम तुमला निवासी चैरवी, जुकसिंह हरदास निवासी चैरवी, कमल रेमसिंह ठाकुर निवासी खेरवानी, मुत्रा सिलदार तड़वी निवासी चैरवी, भाकीराम सेवा निवासी चैरवी, वेरांग्या धनसिंह निवासी सेमलेट, आदंज्या बुला निवासी चैरवी के रूप में हुई है.

PMO और सीएम शिवराज ने जताया दुख

तोरणमाल हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने भी ट्वीट कर दुख जताया है. पीएमओ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है. वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी.

Tragic news from Nandurbar, Maharashtra. My condolences to those who have lost their loved ones in an accident. Prayers with the injured. Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of the deceased. Rs. 50,000 would be given to the injured: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 18, 2021