आनंद महिंद्रा ने बताया अपना सपना, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा- MP आकर पूरा कीजिए

नई दिल्ली: देश के मशहूर ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा फिल्म निर्माता बनना चाहते थे और कॉलेज में बाकायदा फिल्म की पढ़ाई भी की थी. उन्होंने 1977 के कुंभ मेले पर थीसिस फिल्म भी बनाई थी. उन्होंने इंदौर के पास एक सुदूर गांव में शूटिंग की थी. दरअसल आनंद महिंद्रा ने 45 साल पहले का अपना एक फोटो ट्विटर पर शेयर किया है. जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है. उनका सपना फिल्म निर्माता बनने का था, इसलिए उन्होंने कॉलेज में सिनेमा से जुड़े सब्जेक्ट में एडमिशन लिया था.

Easy to answer this. I wanted to be a filmmaker & was studied film in college. My thesis was a film I made at the ‘77 Kumbh Mela. But this pic was while shooting a documentary in a remote village near Indore. Anyone old enough to guess which handheld 16mm camera I was using? https://t.co/xmLuuLrv3A pic.twitter.com/oKCddQFyGf — anand mahindra (@anandmahindra) January 20, 2022

ट्वीट पर शेयर की तस्वीर

इंदौर के पास के एक गांव की इस फोटो के शेयर करते ही ट्विटर पर लाइक्स और कमेंट आने लगे, फैंस भी पूछने लगे कि यह फोटो कहां की है? तब महिंद्रा ने लिखा कि फोटो धार जिले के गांव डही की है. उन्होंने बताया कि वे इस गांव में सन 1977 में कॉलेज में पढाई के दौरान आए थे.

16 एमएम के कैमरे से फिल्म शूट कर रहा था

महिंद्रा ने फोटो अपलोड करते हुए लिखा- मैं एक फिल्म निर्माता बनना चाहता था. कॉलेज में फिल्म की पढ़ाई की थी. मेरी थीसिस एक फिल्म थी. इसे मैंने '1977 कुंभ मेले' में बनाया था. यह तस्वीर इंदौर के पास एक गांव में डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के दौरान की है. मैं हैंडहोल्ड 16 MM कैमरे का उपयोग कर रहा था.

This is indeed a revelation! If you ever decide to go behind a camera (as a hobby of course! We want you behind the wheel at @MahindraRise forever), you are always welcome to Madhya Pradesh - a favourite destination of global film makers. https://t.co/EojJCQklIq — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 21, 2022

सीएम शिवराज ने दिया न्योता

आनंद महिंद्रा ने बताया कि वह फिल्ममेकर बनना चाहते थे, फिल्म की शूटिंग धार में कर रहे थे. अब उनका यह ट्वीट पढ़ने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें प्रदेश में आने का न्योता दिया है. आनंद महिंदा के ट्वीट पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह वास्तव में खुलासा है. यदि आप कभी भी कैमरे के पीछे जाने की इच्छा रखते हैं, तो मप्र में आपका स्वागत है. वैश्विक फिल्म निर्माताओं का यह पसंदीदा स्थान है. महिंद्रा ने जवाब देते हुए कहा- मुझे आपका ऑफर स्वीकार हैं.

I may take you up on that offer @ChouhanShivraj ji! https://t.co/Tu0iGjDh8D — anand mahindra (@anandmahindra) January 23, 2022

धार के एक पिता का फोटो शेयर किया था

देश के बड़े कारोबारी आनंद महिंद्रा ने इसके पहले अगस्त 2020 में भी धार की फोटो शेयर की थी. इसमें बयड़ीपुरा के रहने वाले शोभाराम के बेटे आशीष को कक्षा 10वीं में सप्लीमेंट्री आ गई थी. इस परीक्षा का सेंटर पूरे जिले में धार था. तब अपने बेटे को परीक्षा दिलाने पिता ने 105 किलोमीटर साइकिल चलाई थी. क्योंकि उस दौरान बसें बंद थी. महिंद्रा ने ट्वीट में तब लिखा था, इस पिता को सलाम जो अपने बच्चे के लिए सुनहरे भविष्य का सपना देखते हैं.

