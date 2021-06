CM शिवराज के नए OSD की 24 घंटे में ही हुई विदाई, वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे

मृदुल शर्मा/भोपाल: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी को नियुक्ति के 24 घंटे के अंदर ही हटा दिया गया. सीएम शिवराज ने कल यानी 7 जून को ही तुषार पांचाल को OSD नियुक्त किया था. बता दें कि मुंबई निवासी तुषार वॉर रूम के नाम से चुनावी सलाह देने वाली कंपनी चलाते हैं.

खुद ही ट्वीट कर के दी जानकारी

7 जून को तुषार पांचाल को CM शिवराज का OSD नियुक्त किया गया है, इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी थी लेकिन 8 जून को फिर तुषार ने ही ट्वीट करके बता दिया कि वे इस ज़िम्मेदारी को नहीं संभाल रहे.

Today, my destiny has placed me inside the office of MP Chief Minister @ChouhanShivraj as his communication advisor.

Please wish me luck. More details later.

— Tushar (@tushar) June 7, 2021