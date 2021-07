कुएं में जिस मासूम के गिरने के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, उसी बच्चे का शव निकलने के साथ हुआ खत्म

विदिशाः विदिशा जिले के गंजबासौदा में हुए हादसे के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है. कुएं में से 11 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं. जबकि 19 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. खास बात यह है कि यह ऑपरेशन जिस मासूम के कुएं में गिरने के साथ शुरू हुआ था, उसी बच्चे का शव निकलने के साथ खत्म हुआ है.

PMO की तरफ से किया गया मुआवजे का ऐलान

गंजबासौदा के हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है. पीएम ने भी इस घटना में मुआवजे का ऐलान किया है. पीएमओं की तरफ से ट्वीट कर लिखा कि ''मध्य प्रदेश के विदिशा में हुए हादसे से दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएमएनआरएफ की तरफ से दो-दो लाख रुपए दिए जाएंगे'' जबकि प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही पांच-पांच लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया है.

Anguished by the tragedy in Vidisha, Madhya Pradesh. My condolences to the bereaved families. An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who lost their lives: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 16, 2021