हिमाचल प्रदेश: बर्फ के नीचे दबा मिला बुजुर्ग का शव, 3 फरवरी से था लापता

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है. बुजुर्ग का शव बर्फ के नीचे दबा हुआ मिला है. घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. जिस बुजुर्ग का शव मिला है वो कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार की तांदी पंचायत के सैरी गांव का रहने वाला था.

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार बुजुर्ग मान सिंह 3 फरवरी को जिभी से गांव सेरी की ओर निकले थे, लेकिन अधिक बर्फबारी के चलते वह घर नहीं पहुंच पाए. इसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद पांच फरवरी को ग्रामीणों को उनका शव बर्फ के बीच में दबा मिला.

