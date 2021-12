घर बैठे बनवा सकते हैं Passport, बस इन बातों का जरूर रखें ध्यान!

नई दिल्लीः भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालो कि रफ़्तार तेजी से बढ़ रही है. चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर अपने किसी जरूरी ऑफिसियल डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना हो. यह सब ऑनलाइन तरीके से घर बैठे-बैठे किया जा सकता है. ऐसा ही एक जरूरी दस्तावेज पासपोर्ट भी घर बैठे ऑनलाइन बनवाया जा सकता है. बता दें कि OnlinePassport Apply करने की प्रोसेस बेहद ही आसान है. अगर आप भी अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को एक- एक कर के फॉलो करने से आसानी से पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया:

- सबसे पहले आप पासपोर्ट सेवा (Passport Seva) की वेबसाइट पर जाएं.

- नए यूज़र वाले बॉक्स पर क्लिक करें। यह आपको रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाएगा.

- इसके बाद आप Continue ऑप्शन पर क्लिक करें.

- फिर Apply for Fresh Passport/Reissue of Passport ऑप्शन पर क्लिक करें.

- फिर Click Here To Fill ऑप्शन पर क्लिक करें.

- फिर Next Page पर क्लिक करें और सारी जानकारी सही तरीके से भरें.

- फिर Submit ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

- फिर View Saved/Submitted Applications पर जाएं.

- फिर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें.

- फिर आपने नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस की अपॉइंटमेंट डालें.

- फिर Pay and Book Appointment को चुनें और एप्लीकेशन फॉर्म की रिसिप्ट को प्रिंट करें.

- फिर अपॉइंटमेंट वाले दिन पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे और बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा.

- फिर इसके बाद पासपोर्ट Speed Post से घर आएगा.

सफलतापूर्वक ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप अपने निर्धारित समय पर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर पहुंच जाएं .आपके पास सारे डाक्यूमेंट मौजूद हैं तो आपको दो घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए. पुलिस के वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपको आपका पासपोर्ट मिलेगा.