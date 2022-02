खामोश हो गई स्वर कोकिला की आवाज.....नहीं रहीं लता मंगेशकर

Lata Mangeshkar passes away: भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) का 92 वर्ष की उम्र में मुम्बई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया. वो पिछले 28 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थीं. लता जी की 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शनिवार (5 फरवरी) को अचानक महान गायिका लता मंगेशकर की तबीयत फिर बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा हुआ था.

पीएम मोदी ने किया ट्वीट

Lata Didi’s songs brought out a variety of emotions. She closely witnessed the transitions of the Indian film world for decades. Beyond films, she was always passionate about India’s growth. She always wanted to see a strong and developed India. pic.twitter.com/N0chZbBcX6

— Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2022