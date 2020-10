कोरोना वॉरियर्स: कार को घर बनाने वाले डॉक्टर के जज्बे को कप्तान कोहली और चहल ने किया सलाम

भोपाल: कोरोना ड्यूटी में तैनात कार को ही घर बनाने वाले डॉक्टर सचिन नायक के जज्बे को भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और युजवेंद्र चहल ने सलाम किया है. कप्तान कोहली और चहल ने गुरुवार को वेबिनार के जरिए डॉक्टर से बात की और उनके काम की सराहना की. बातचीत के दौरान डॉक्टर नायक ने बताया कि वे सैंपलिंग और आईसीयू (ICU) वार्ड में तैनात थे. जिसकी वजह से वे घर नहीं जा पा रहे थे. इसलिए उन्होंने कार को ही घर बना लिया था.

'बाबा का ढाबा' वाले बाबा का आंसूभरा वीडियो हुआ वायरल तो मदद को पहुंची दिल्ली, खुद के बेटे-बेटी को परवाह नहीं

कप्तान विराट कोहली और चहल के एक सवाल के जवाब में डॉक्टर सचिन नायक ने बताया कि वे किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके परिवार की आर्थिक स्थिती अच्छी है. जब मार्च में कोरोना अपना पाव तेजी के साथ पसार रहा था तो उनकी तैनाती भोपाल के जेपी अस्पताल के आईसीयू में कर दी गई थी.

When the whole nation was locked inside their homes, Dr. Sachin Nayak stepped out to safeguard the health of those affected.

If you too have such a Real Challenger around you, do share their story with us. #PlayBold #WeAreChallengers #ChallengeAccepted #MyCovidHeroes pic.twitter.com/VHt167JpoI

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) October 7, 2020