'वाटर प्लस' शहर में भी इंदौर नंबर-1, दो नदियों और 27 नालों में सीवर की गंदगी रोककर हासिल किया सर्टिफिकेट

इंदौरः देश के सबसे साफ शहर इंदौर ने अब एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. स्वच्छता में चार बार से देश में नंबर वन का तमगा हासिल कर रहे इंदौर ने स्वच्छता की विजय यात्रा में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. इंदौर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है.

इंदौर को यह उपलब्धि मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने इंदौर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही शहर के नागरिकों को बधाई दी है. तो इंदौर के प्रभारी मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने भी इस मौके पर शहरवासियों को बधाई दी.

Heartiest congratulations to the citizens of Indore as it becomes the first SBM Water+ certified city under #SwachhSurvekshan2021. Indore has been an example for the whole nation for its determination and dedication towards cleanliness. May it continue bring glory to the state!

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 11, 2021