धारा 370 पर बयान देकर अपने ही घर में घिरे दिग्विजय सिंह, भाई और पत्नी ने कही यह बड़ी बात

प्रमोद शर्मा/भोपालः राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के जम्मू-कश्मीर में दोबारा आर्टिकल 370 लागू करने के बयान को लेकर बीजेपी नेताओं के हमलों के बाद अब दिग्विजय सिंह घर में ही घिर गए है. उनके छोटे भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह और उनकी पत्नी ने सवाल खड़े किए हैं.

लक्ष्मण सिंह ने कहा कश्मीर में धारा 370 दोबारा संभव नहीं

कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने दिग्विजय सिंह के बयान के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि ''कश्मीर में पुनः "धारा 370" लागना अब संभव नहीं है. परंतु यह भी सच है कि "धारा 370"का समर्थन करने वाले फारूक अब्दुल्ला, NDA की सरकार में मंत्री रहे हैं. अथवा एक अन्य धारा 370 की समर्थक महबूबा मुफ्ती का समर्थन भाजपा कर चुकी है.'' लक्षमण सिंह ने ट्वीट को बाकायदा कांग्रेस और दिग्विजय सिंह टैग किया!

लक्ष्मण सिंह के अलावा उनकी पत्नी रूबीना सिंह ने भी ट्वीट कर सोशल मीडिया पर लिखा कि कश्मीरी पंडितों और तथाकथित आरक्षण के बारे में बोले गए शब्द दुर्भाग्यपूर्ण हैं. यह सब सीमा पार के एक पत्रकार से कहा गया. एक ऐसा राष्ट्र जिसने हमें शांति से रहने नहीं दिया. मानो हमने पर्याप्त कष्ट नहीं उठाया हो. हानिकारक और अनावश्यक. बता दें कि रूबीना सिंह कश्मीरी पंडित हैं. वे कैंसर पीड़ितों की काउंसलिंग भी करती हैं.

लक्ष्मण सिंह और रूबीना पहले भी साध चुके हैं निशाना

बता दें कि रूबीना सिंह इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के कई फैसलों पर निशाना साध चुकी है. कमलनाथ सरकार में लक्ष्मण सिंह को मंत्री न बनाए जाने पर भी रूबीना सिंह ने निशाना साधा था. तो लक्ष्मण सिंह लगातार कई मुद्दों को लेकर अपनी ही पार्टी पर निशाना साध चुके हैं. लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि अगर 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह मुंबई पुलिस के माध्यम से महाराष्ट्र के गृहमंत्री वसूल रहे हैं और यह सच है तो देशमुख 'देश" के 'मुख" नहीं हो सकते, लगता है महा अघाड़ी सरकार पिछड़ती जा रही है, कांग्रेस को समर्थन वापस लेना चाहिए. जबकि कमलनाथ सरकार के कर्जमाफी के मुद्दे पर पार्टी के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा था. लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि राहुल को किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ करने का वादा नहीं करना चाहिए था। कमलनाथ सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, इसलिए हाथ जोड़कर गलती मान लेनी चाहिए.

Unfortunate words spoken about Kashmiri Pandits and so called reservation. All this said to a journalist from across the border. A nation that has not allowed us to be at peace! As if we haven't suffered enough! Hurtful and unnecessary!

— rubina sharma singh (@SharmaSinghR) June 12, 2021