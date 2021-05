बंगाल, असम समेत पांच राज्यों में वोटों की गिनती जारी; पहले राउंड में पिछड़ीं ममता बनर्जी

2 मई 2021, 09:57 बजे

नंदीग्राम सीट से CM ममता बनर्जी दूसरे राउंड में 4950 वोटों सी पिछड़ गईं. बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए हैं.

DMK candidate from Chepauk assembly constituency, Udhayanidhi Stalin arrives at Queen Mary's College in Chennai where counting of votes for #TamilNaduAssemblyPolls is underway.

AIADMK leading on 8 seats, DMK on 1 and PMK on 2 seats. pic.twitter.com/LwXBTJrn7m

— ANI (@ANI) May 2, 2021