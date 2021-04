PM किसान: इन किसानों के खातें में आएगी पहले किस्त, अगर आपके स्टेटस में लिखा है ये तो जल्द मिलेगा पैसा

नई दिल्ली: पीएम किसान की अप्रैल-जुलाई वाली 2000 रुपये की किस्त का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए एक खुशखबरी है. जी हां, जल्द ही कुछ किसानों के खातों में अप्रैल-जुलाई की किस्त पहुंचने वाली है. दरअसल ऐसे किसान जिन्हें अब तक केवल 4 ही किस्त मिली है, पीएम किसान पोर्टल पर उनके स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is pending का मैसेज दिखाई दे रहा है.

बता दें कि इसका मतलब जल्द इन किसानों की किस्त उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. वहीं ऐसे किसानों को उनकी चौथी किस्त 25 दिसंबर 2020 को मिल चुकी है.

FTO का मतलब क्या होता है

FTO का फुल फॉर्म Fund Transfer Order है. इसका मतलब “राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के IFSC कोड सहित अन्य विवरणों की जांच कर ली गई है. अब आपकी किस्त राशि तैयार हैं और सरकार द्वारा इसे आपके बैंक खाते में भेजने के आदेश दे दिए गए हैं. हालांकि कुछ किसानों के स्टेटस में अभी भी Waiting for approval by state दिखा रहा है.

Waiting for approval by state क्या होता है

अगर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर किसान योजना का स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आपकी आठवीं या मिलने वाली अगली किस्त के बारे में Waiting for approval by state लिखा आ रहा होगा. इसका मतलब है कि राज्य सरकार इस किस्त के लिए अभी आपके खाते को अप्रूव नहीं किया है. इसी साइट पर कई किसानों के पेमेंट स्टेट्स में Request For Transfer भी लिखा होता है, जानिए उसका मतलब...

Request For Transfer क्या होता है

दरअसल जब आप पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाते है और अपना पेमेंट स्टेटस चेक ( Installment Payment Status) करते हैं तब कई बार आपको Rft Signed by State for 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 6th, 7th instalment लिखा दिखाई देता होगा. यहां Rft का फुलफार्म Request For Transfer हैं. इसका मतलब हैं कि 'राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है, इसके बाद राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है की लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाएं.

कब मिलेगी 8वीं किस्त

जहां तक पैसा किसानों के खातों में आने की बात है तो यह अप्रैल से जुलाई तक आता रहेगा. राज्य सरकारों द्वारा Rft साइन करने के बाद ही केंद्र सरकार FTO जेनरेट करती है. आपने देखा होगा जब किस्त आने वाली होती है तो पीएम किसान पोर्टल पर स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is pending का मैसेज दिखाई देता है. इसका मतलब है कि आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

कहां अटकी है आठवीं किस्त

वैसे तो पीएम किसान की आठवीं किस्त या यूं कहें अप्रैल-जुलाई वाली किस्त इस महीने आनी शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन बड़े पैमाने पर मिली गड़बड़ियों की वजह से राज्य सरकारें पूरी तरह आश्वस्त हो लेना चाहती हैं कि पैसा सही व्यक्ति के खाते में ही तो पहुंच रहा है. ऐसे में थोड़ा समय लग रहा है.

