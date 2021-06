6 साल की कश्मीरी बच्ची ने अपनी मासूमियत से जीता लोगों का दिल, PM मोदी से कहा-छोटे बच्चों को इतना काम क्यों देते हो

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर कश्मीर की एक छोटी सी बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में 6 साल की एक मासूम बच्ची देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर शिकायत करती नजर आ रही है. खास बात यह है कि इस वीडियो को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपने ट्विटर पर शेयर किया है.

लोगों को पसंद आ रहा यह वीडियो

सोशल मीडिया पर प्यारी सी बच्ची का यह क्यूट वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और उस पर जमकर कमेंट भी आ रहे हैं. बच्ची पीएम मोदी से शिकायत करते हुए कह रही है ''टीचर छोटे बच्चों को इतना होमवर्क क्यों देते हैं मोदी साहब?''. बच्ची ने शिकायत करते हुए बताया कि उसकी ऑनलाइन कक्षाएं सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चलती हैं. इस दौरान उसे गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर, उर्दू और ईवीएस की पढ़ाई करनी पड़ती है.

Very adorable complaint. Have directed the school education department to come out with a policy within 48 hours to lighten burden of homework on school kids. Childhood innocence is gift of God and their days should be lively, full of joy and bliss. https://t.co/8H6rWEGlDa

— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) May 31, 2021