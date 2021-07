भोपाल में 30 बच्चों का रेस्क्यू किया, बिहार से मदरसे में पढ़ने के नाम पर लाए गए थे

भोपाल: भोपाल में दो दिनों में 30 बच्चों को रेस्क्यू किया गया. इन बच्चों बिहार से काम के सिलसिले में भोपाल और इंदौर में लाया जा रहा था. इसमें से 23 बच्चों को बैरागढ़ स्टेशन पर रेस्क्यू कर ट्रेन से उतारा गया, जबकि 7 बच्चों को हबीबगंज स्टेशन पर आरपीएफ द्वारा उतारा गया. इन बच्चों को पुलिस ने बाल कल्याण समिति और पुलिस ने चाइल्ड लाइन संस्था के सहयोग से अपने कब्जे में ले लिया.

कैलाश सत्यार्थी ने ट्वीट कर आभार जताया

Child trafficking seems at an all time high as a result of the pandemic. In a night-long operation, my @BBAIndia colleagues rescued 23 children in Bhopal,14 in Vijayawada &13 in Kolkata from railway stations with the help of GRP & RPF. Thanks dear @PiyushGoyal ji & @RailwaySeva pic.twitter.com/ug9iORAp2z

— Kailash Satyarthi (@k_satyarthi) July 6, 2021