12 साल में जमा हुआ 1 लाख मीट्रिक टन कचरा साफ, उज्जैन में बदलेगी इस जगह की सूरत, 100% सेग्रीगेशन

Ujjain Simhastha Preparations: इंदौर में स्वच्छ सर्वेक्षण और सिंहस्थ आयोजन के लेकर कचरा प्रबंधन पर भी सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है. उज्जैन नगर निगम शहर में सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में लगा हुआ है. इसी के चलते एमआर-5 स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा हटाया गया है. यह कचरा यहां पिछले 12 सालों से जमा हो रहा था. लेकिन, अब इसे हटाया गया है. उज्जैन नगर निगम की तरफ से यहां उद्यान सेल्फी पाइंट बनाया जाएगा. ऐसे में यह जगह अब पूरी तरह से बदलने वाली है.

उज्जैन में 12 साल से जमा हो रहा था कचरा

दरअसल, उज्जैन के एमआर-5 स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर पिछले 12 सालों से लगातार कचरा जमा हो रहा था. बीते कुछ समय में इसकी शिकायत भी हुई थी. ऐसे में उज्जैन नगर निगम ने इसके निपटारन पर काम शुरू कर दिया था. जिसके बाद 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक कचरे का निपटारन पूरा हो गया है. बताया जा रहा है कि कचरे के बायो-मैथनिंग प्रक्रिया से हटाया गया है, जहां रिसाइकल कर मिट्टी, सीएंडडी बेस्ट और आरडीएफ जैसे उत्पाद इस कचरे से बनाए जाएंगे. एमआर-5 की जगह पर कचरा हटने के बाद यह क्षेत्र पूरी तरह से साफ दिखना शुरू हो गया है. जिसके बाद यहां जल्द ही उद्यान और सेल्फी पाइंट तैयार होंगे, जो लोगों के घूमने फिरने और सुबह शाम की मॉर्निंग वॉक में भी काम आएंगे.

उज्जैन में कचरे पर विशेष जोर

उज्जैन नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा का कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के साथ-साथ 2028 में होने वाले सिंहस्थ आयोजन को लेकर कचरे पर विशेष जोर दिया जा रहा है. अब भविष्य में इस जगह पर कचरा जमा न हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा. इसलिए 100 प्रतिशत सेग्रीगेशन पर काम किया जा रहा है. अब पूरा कचरा शहर से बाहर जमा किया जा रहा है. ट्रांसफर स्टेशन और ट्रेंचिंग ग्राउंड पर सख्त निगरानी रखी जा रही है. अगर यहां कोई कचरा डालेगा तो फिर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी.

उज्जैन से निकलता है 180 टन कचरा

उज्जैन नगर निगम की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक शहर से हर दिन 180 टन कचरा निकलता है. जिसमें 110 टन गीला और लगभग 70 टन सूखा कचरा रहता है. पिछले कुछ सालों में कचरे की मात्रा में बढ़ोत्तरी आई है. त्योहार के मौके पर कचरा 240 टन तक पहुंच जाता है. ऐसे में उज्जैन नगर निगम की तरफ से लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि कचरा ज्यादा जमा न हो सके. उज्जैन नगर निगम में बड़ी सफाई टीम लगातार काम कर रही है.

