सिंहस्थ 2028 से पहले शहर के 100 चौराहों की बदलेगी सूरत, जाम से राहत के लिए खास प्लान तैयार

राज्य चुनें
Ujjain Development News: महाकाल नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर शहर में सिर्फ सड़कें ही नहीं बन रही हैं, बल्कि आने वाले वर्षों की यातायात जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के करीब 100 चौराहों को भी नए स्वरूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है. इसका मकसद यह है कि सिंहस्थ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं और शहरवासियों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से बचाना और यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाना है.
वहीं इसको लेकर सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह का कहना है कि वर्तमान में शहर में 64 सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जबकि 17 नई सड़कें बनाई जा रही हैं. इन परियोजनाओं के साथ कई नए चौराहे विकसित हो रहे हैं और पुराने चौराहों का विस्तार भी किया जा रहा है. ऐसे में हर चौराहे की जरूरत के अनुसार अलग-अलग योजना तैयार की जा रही है.
शहर की खूबसूरती पर भी फोकस
उन्होंने आगे बताया कि जहां आवश्यकता होगी वहां फ्री लेफ्ट टर्न बनाए जाएंगे, कई स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे और जरूरत के अनुसार रोटरी विकसित की जाएगी. इसके अलावा चौराहों के सौंदर्यीकरण को भी योजना का हिस्सा बनाया गया है, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होने के साथ-साथ उसकी खूबसूरती भी बढ़े.
चौराहों को दी जा रही प्राथमिकता
आशीष सिंह का मानना है कि किसी भी शहर में सड़कें जितनी महत्वपूर्ण होती हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण चौराहों की डिजाइन भी होती है. अगर चौराहों की ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेहतर हो तो वाहनों का दबाव आसानी से संभाला जा सकता है और जाम की स्थिति को काफी हद तक कम किया जा सकता है. इसी सोच के साथ सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में चौराहों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है.
लोगों को सुगम यातायात का लाभ
वहीं विशेषज्ञों का भी मानना है कि सिंहस्थ जैसे विशाल आयोजन में केवल अस्थायी व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं होतीं है. ऐसे में आशीष सिंह की अगुवाई में चौराहों की वैज्ञानिक प्लानिंग और दीर्घकालिक यातायात सुधार पर दिया जा रहा जोर भविष्य की समस्याओं का स्थायी समाधान साबित हो सकता है. यदि यह योजना तय समय पर पूरी होती है तो सिंहस्थ 2028 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा, वहीं शहरवासियों को भी आने वाले वर्षों में बेहतर और व्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था का फायदा मिलेगा.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!