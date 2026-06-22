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सिंहस्थ 2028 से पहले शहर के 100 चौराहों की बदलेगी सूरत, जाम से राहत के लिए खास प्लान तैयार

Simhastha 2028: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन में 100 चौराहों का विकास किया जाएगा. 64 सड़कों का चौड़ीकरण और 17 नई सड़कें बनेंगी. वहीं ट्रैफिक सुधार के लिए फ्री लेफ्ट टर्न, सिग्नल, रोटरी और सौंदर्यीकरण की व्यापक योजना तैयार की गई है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 22, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:43 PM IST
सिंहस्थ 2028 से पहले शहर के 100 चौराहों की बदलेगी सूरत, जाम से राहत के लिए खास प्लान तैयार
Image Credit: Ujjain Development News

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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