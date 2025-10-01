Advertisement
उज्जैन में जलेगा 111 फीट ऊंचा रावण, 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम पर होगा भव्य लंका दहन, जानिए मुहूर्त और स्थल

MP News: 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा अवसर पर उज्जैन के दशहरा मैदान में 111 फीट ऊंचे रावण पुतले का दहन किया जाएगा. शाम 7 बजकर 19 मिनट तक रावण दहन का मुहूर्त  सर्वोत्तम बताया गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 01, 2025, 03:03 PM IST
Ujjain Dussehra Maidan Ravana Dahan Muhurat: 2 अक्टूबर 2025 को पूरे देश में दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा. दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश और देश के कोने-कोने में रावण दहन की परंपरा निभाई जाएगी. मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में भी विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा. इस बार उज्जैन के दशहरा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ 111 फीट ऊँचे रावण समेत मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया जाएगा. ऐसे में, दशहरा पूजन और रावण दहन के मुहूर्त के बारे में जानिए.

उज्जैन में जलेगा 111 फीट ऊँचा पुतला
हर साल की तरह इस बार भी उज्जैन के दशहरा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है. इस दौरान मैदान में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होने की भी आशंका है. इस वर्ष उज्जैन में 111 फीट ऊंचे रावण का पुतला, मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन किया जाएगा, साथ ही 250 फीट की लंका भी जलाई जाएगी. इसके साथ ही, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की शोभायात्रा भी निकाली जाएगी.

वहीं, इस बार उज्जैन के दशहरा मैदान में रावण दहन ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की तर्ज़ पर किया जाएगा. जिस प्रकार से हमारे वीर सैनिकों ने आतंकवादियों को मात देकर विजय प्राप्त की थी, ठीक उसी तरह से राम जी द्वारा रावण का अंत किया जाएगा. यानी, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी.

क्या है रावण दहन का मुहूर्त 2025
रावण दहन का कार्यक्रम प्रदोष काल में किया जाना है. प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद शुरू होता है. 2 अक्टूबर, दशहरा के दिन, सूर्यास्त शाम 6 बजकर 26 मिनट पर होगा और इसके बाद ही रावण दहन कार्यक्रम की शुरुआत होगी. माना जा रहा है कि शाम 7 बजकर 19 मिनट तक रावण दहन का समय सर्वोत्तम है. इस दौरान, दशहरा मैदान पर भव्य आतिशबाजी देखने का भी मौका मिलेगा.

इन स्थलों पर भी रावण दहन का कार्यक्रम
मध्य प्रदेश में दशहरा मैदान के अलावा चिमनबाग मैदान, छावनी, जेल रोड/परदेशीपुरा क्षेत्र सहित बड़ा गणपति चौराहे के आस-पास भी भव्य पुतले बनाए जा रहे हैं. राम-रावण युद्ध, जटायु प्रसंग और वीर हनुमान द्वारा लंका दहन की झाँकियाँ भी विशेष रूप से निकाली जाएँगी.

