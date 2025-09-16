उज्जैन सिंहस्थ में भीड़ प्रबंधन पर होगा फोकस, 300 करोड़ की लागत से यहां बनेंगे 14 नए ब्रिज
उज्जैन सिंहस्थ में भीड़ प्रबंधन पर होगा फोकस, 300 करोड़ की लागत से यहां बनेंगे 14 नए ब्रिज

Ujjain News: उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके तहत उज्जैन में शिप्रा नदी पर नए ब्रिज बनाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, बताया जा रहा है कि 300 करोड़ की लागत से यहां 14 नए ब्रिज बनाए जाएंगे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 16, 2025, 01:27 PM IST
उज्जैन में बनेंगे 14 ब्रिज
उज्जैन में बनेंगे 14 ब्रिज

Shipra River New Bridges: उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं, खास तौर पर शिप्रा नदी पर सबसे ज्यादा व्यवस्थाएं बढ़ाने की तैयारियां चल रही है, क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करना ही पहला काम माना जा रहा है. ऐसे में  मोक्षदायिनी के रूप में प्रसिद्ध शिप्रा नदी अब 'ब्रिजों की नदी' बनने वाली है, क्योंकि इंदौर रोड के तपोभूमि से मंगलनाथ मंदिर तक करीब 12 किलोमीटर के रास्ते पर नदी पर कुल 14 नए ब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है, जिन पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे. यानि 14 नए ब्रिज यहां बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इन ब्रिजों को सिंहस्थ से पहले तैयार करने की योजना है. 

सिंहस्थ की तैयारियां

सिंहस्थ के दौरान करीब 30 करोड़ श्रद्धालुओं का उज्जैन आने का अनुमान है, जिसके मद्देनजर इन पुलों का निर्माण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, फिलहाल शिप्रा नदी पर तपोभूमि से मंगलनाथ तक 14 ब्रिज उपलब्ध हैं, जिनमें से आठ पुल सिंहस्थ 2016 के दौरान बनाए गए थे. नए पुलों के बनने के बाद कुल पुलों की संख्या लगभग 30 के पार पहुंच जाएगी. इन नए पुलों में टू-लेन, फोर-लेन सबमर्सिबल ब्रिज के साथ ही उच्च स्तरीय पुल और कलात्मक आर्च ब्रिज भी शामिल हैं, कुछ ब्रिज वर्तमान पुलों के समानांतर बनेंगे, जबकि कुछ नई जगहों पर बनेंगे. इससे शिप्रा नदी के दोनों किनारों को जोड़ने वाली दूरी औसतन 1 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी, जो सिंहस्थ के दौरान भारी भीड़ प्रबंधन में सहायक साबित होगी. 

यहां बनेंगे नए पुल 

इन नए पुलों में वीरे दुर्गादास छतरी विकास योजना के तहत कलात्मक आर्च ब्रिज, मंगलनाथ से अंगारेश्वर मंदिर तक का ब्रिज 14.56 करोड़, इंदौर रोड से चिंतामण रेलवे स्टेशन तक फोर-लेन पुल 18.71 करोड़ हरिफाटक से रिंग रोड तक उच्च स्तरीय वाकणकर ब्रिज 22.45 करोड़ और कई अन्य महत्वपूर्ण पुल निर्माण कार्य शामिल हैं. ब्रिजों के अलावा नदी के किनारे कुछ छोटी रपटों का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए नदी पार करना और भी आसान होगा. घाटों के पुनर्निर्माण के साथ ही सड़क नेटवर्क को भी बेहतर बनाया जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र का संपूर्ण विकास सुनिश्चित होगा. 

सिंहस्थ 2026 के लिए यह पुल परियोजनाएं न केवल श्रद्धालुओं की सुविधा में इजाफा करेंगी, बल्कि शिप्रा नदी के सौंदर्य और उपयोगिता को भी बढ़ावा देंगी. इसके लिए प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं.

;