कस्तूरबा हॉस्टल में अजीब धुआं फैलने से 15 छात्राएं बीमार, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले के महिदपुर में दशहरा मैदान कॉम्प्लेक्स में स्थित कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल में तब अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक पूरी बिल्डिंग में एक अजीब गंध और धुएं जैसा पदार्थ भर गया. हॉस्टल की लड़कियों को जल्द ही तेज़ खांसी, घबराहट, बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी.

कस्तूरबा हॉस्टल में अजीब धुआं फैलने से 15 छात्राएं बीमार

दरअसल, रविवार रात को उज्जैन के महिदपुर में दशहरा मैदान में स्थित कस्तूरबा गांधी छात्रावास में अचानक एक अज्ञात धुएं जैसी गंध फैलने से लगभग 15 लड़कियां बीमार पड़ गईं. धुएं के संपर्क में आने पर छात्राओं को तेज़ खांसी, बेचैनी और घबराहट होने लगी. जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. यह घटना कल देर रात हुई.

छात्रावास परिसर में मची अफरा-तफरी

बताया जा रहा है कि छात्रावास परिसर में अचानक हवा में एक अजीब गंध और धुएं जैसी धुंध की एक परत फैल गई. कुछ ही मिनटों में कई स्टूडेंट्स की तबीयत खराब होने लगी. डरी हुई लड़कियां बाहर भागीं और स्टाफ ने तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को जानकारी दी. मेडिकल ऑफिसर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे. इसलिए इलाज की जिम्मेदारी पूर्व मेडिकल ऑफिसर ने संभाली. सभी छात्राओं का तुरंत इलाज शुरू किया गया.

गंध/धुआं कहां से आया?

इधर सूचना मिलने पर एसडीएम अजय हिंगे, एसडीओपी जेंडेन लिंगजरपा, विधायक दिनेश बोस और कन्या उमा विद्यालय प्राचार्य अर्जुन सिंह दावरे अस्पताल पहुंचे. उसी रात प्रशासनिक टीम ने हॉस्टल का भी दौरा किया. प्रशासन से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार यह अभी साफ़ नहीं है कि परिसर में फैलने वाला पदार्थ गैस था या धुआं. अधिकारियों का कहना है कि हॉस्टल परिसर के बाहर किसी तरह के स्प्रे के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. यह पूरी जांच का मामला है कि यह गंध/धुआं कहां से आया और हॉस्टल तक कैसे पहुंचा.