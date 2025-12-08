Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3033375
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

कस्तूरबा हॉस्टल में अजीब धुआं फैलने से 15 छात्राएं बीमार, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

Ujjain News: उज्जैन के महिदपुर स्थित कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास में अचानक धुआं या अज्ञात गंध फैलने से लगभग 15 बालिकाएं बीमार हो गईं. जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 08, 2025, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कस्तूरबा हॉस्टल में अजीब धुआं फैलने से 15 छात्राएं बीमार, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

Ujjain News: मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले के महिदपुर में दशहरा मैदान कॉम्प्लेक्स में स्थित कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल में तब अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक पूरी बिल्डिंग में एक अजीब गंध और धुएं जैसा पदार्थ भर गया. हॉस्टल की लड़कियों को जल्द ही तेज़ खांसी, घबराहट, बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी. जैसे-जैसे हालात बिगड़े, हॉस्टल स्टाफ ने सभी लड़कियों को बाहर निकाला और तुरंत प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी. लगभग 15 छात्राओं को सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों की एक टीम ने बिना किसी देरी के उनका इलाज शुरू कर दिया.

कस्तूरबा हॉस्टल में अजीब धुआं फैलने से 15 छात्राएं बीमार
दरअसल, रविवार रात को उज्जैन के महिदपुर में दशहरा मैदान में स्थित कस्तूरबा गांधी छात्रावास में अचानक एक अज्ञात धुएं जैसी गंध फैलने से लगभग 15 लड़कियां बीमार पड़ गईं. धुएं के संपर्क में आने पर छात्राओं को तेज़ खांसी, बेचैनी और घबराहट होने लगी. जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. यह घटना कल देर रात हुई.

 छात्रावास परिसर में मची अफरा-तफरी
बताया जा रहा है कि छात्रावास परिसर में अचानक हवा में एक अजीब गंध और धुएं जैसी धुंध की एक परत फैल गई. कुछ ही मिनटों में कई स्टूडेंट्स की तबीयत खराब होने लगी. डरी हुई लड़कियां बाहर भागीं और स्टाफ ने तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को जानकारी दी. मेडिकल ऑफिसर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे. इसलिए इलाज की जिम्मेदारी पूर्व मेडिकल ऑफिसर ने संभाली. सभी छात्राओं का तुरंत इलाज शुरू किया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

गंध/धुआं कहां से आया?
इधर सूचना मिलने पर  एसडीएम अजय हिंगे, एसडीओपी जेंडेन लिंगजरपा, विधायक दिनेश बोस और कन्या उमा विद्यालय प्राचार्य अर्जुन सिंह दावरे अस्पताल पहुंचे.  उसी रात प्रशासनिक टीम ने हॉस्टल का भी दौरा किया. प्रशासन से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार यह अभी साफ़ नहीं है कि परिसर में फैलने वाला पदार्थ गैस था या धुआं. अधिकारियों का कहना है कि हॉस्टल परिसर के बाहर किसी तरह के स्प्रे के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.  यह पूरी जांच का मामला है कि यह गंध/धुआं कहां से आया और हॉस्टल तक कैसे पहुंचा.

TAGS

ujjain newsmp news

Trending news

indore airports
आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द, इंदौर एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी...
khandwa news
खंडवा में लव जिहाद का मामला! शादीशुदा महिला को प्रेम जाल में फंसाया, फिर 3 साल तक...
Khairagarh news
AK-47, इंसास, SLR, 303 राइफल... नक्सलियों के पास कितने खतरनाक हथियार?
Mohan Yadav
देश में क्यों तेजी से घट रहा नक्सली दायरा? CM मोहन यादव ने किया खुलासा
Panna National Park
MP के पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी: अब और आरामदायक होगी जंगल सफारी...
chhattisgarh news
छग सरकार करेगी बहादुर बच्चों को सम्मानित, राज्य वीरता पुरस्कार के लिए करें अप्लाई
balod news
बुजुर्ग के अंतिम संस्कार को लेकर हंगामा, दफनाने पर हिंदू संगठनों का विरोध...
jabalpur news
जबलपुर के स्कूलों में क्रिसमस छुट्टियां होंगी छोटी, मिलेगा सिर्फ इतने दिन का अवकाश
fire brok out
भोपाल में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, कर्मचारियों ने कूदकर बचाई जान...
Raisen News
रायसेन में जमीनी विवाद में हिंसक झड़प, तलवार और लाठियों से हमला, एक की मौत...