Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3060080
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

नए साल पर उज्जैन में उमड़ी भक्तों की भीड़, 1 जनवरी को 3 लाख लोग आने का अनुमान

Baba Mahakal Mandir Ujjain: मध्य प्रदेश में नए साल पर सबसे ज्यादा लोग उज्जैन पहुंच रहे हैं. यहां पिछले कई दिनों से भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 01, 2026, 06:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाबा महाकाल मंदिर में उमड़ेगी भक्तों की भीड़
बाबा महाकाल मंदिर में उमड़ेगी भक्तों की भीड़

New Year Celebration in MP: नए साल के आगाज के साथ ही सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ उज्जैन के प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में दिख रही है. भक्त बाबा के दर्शनों के साथ ही अपने नए साल की शुरुआत करना चाह रहे हैं. एक अनुमान के मुताबिक नए साल के पहले दिन उज्जैन में 3 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना है, ऐसे में मंदिर प्रशासन ने रात से ही तैयारियां शुरू कर दी है. क्योंकि उज्जैन में 25 से 30 दिसंबर के बीच यानि 6 दिनों में ही 11 लाख 89 हजार 740 से ज्यादा लोगों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं. ऐसे में 31 दिसंबर की रात से ही यहां भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है. 

3 लाख लोग आ सकते हैं

उज्जैन में साल के पहले दिन 3 लाख से ज्यादा लोग आ सकते हैं. क्योंकि वीकेंड की भी एक तरह से शुरुआत हो रही है. ऐसे में उज्जैन प्रशासन का मानना है कि पहले दिन ही 3 लाख से ज्या लोग पहुंच सकते हैं. जबकि एक तारीख को छुट्टी भी है, ऐसे में यहां सभी होटलें और धर्मशाला लंबे समय से बुक चल रही है. भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने नई व्यवस्थाएं की है, जिससे श्रद्धालुओं को एंट्री करीब डेढ़ किमी दूर चारधाम मंदिर से मिल रही है. वहीं मंदिर परिसर में भी भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है. खास बात यह है कि मंदिर में भक्तों की सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बाबा के दर्शन से नए साल की शुरुआत 

भक्त बाबा महाकाल के दर्शनों के साथ ही नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसे में रात से ही मंदिर परिसर में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था. बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने दर्शन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने पर फोकस किया है. उज्जैन में जगह-जगह बैरिकेडिंग, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और कतार व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है, ताकि लोगों को परेशानियां न हो और व्यवस्थाएं न बिगड़े. क्योंकि भीड़ का अनुमान जितना लगाया नहीं गया था, उससे ज्यादा हो गया है. ऐसे में फिलहाल मंदिर समिति व्यवस्थाएं बना रही है. 

उज्जैन में बड़ी भीड़ 

26 दिसंबर के दिन 1 लाख 98 हजार से ज्यादा. 
27 दिसंबर को 1 लाख 96 हजार से ज्यादा. 
28 दिसंबर को 1 लाख 95 हजार से ज्यादा. 
29 दिसंबर को 1 लाख 75 हजार से ज्यादा. 
30 दिसंबर को 1 लाख 66 हजार से ज्यादा.

ये भी पढ़ेंः MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS और IPS अफसर हुए प्रमोट, 11 कलेक्टर बने अपर सचिव

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

baba mahakal mandir ujjainnew year celebrationmp news

Trending news

bhopal news
महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहने का शौक, भोपाल में पकड़ा गया अजीब चोर...
mp news
गेस्ट हाउस में 15 साल पुराने प्यार का खूनी अंत, प्रेमी ने ली प्रेमिका की जान
mp news
मंदसौर में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या, व्यापारिक लेन-देन में विवाद की आशंका
mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS और IPS अफसर हुए प्रमोट, 11 कलेक्टर बने अपर सचिव
Chhindwara News
कलयुगी बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, गांव में सनसनी; वजह सुनकर कांप जाएगी रूह!
bhopal news
अगर ट्रेन में छूट जाए आपका बैग या मोबाइल, तो करें ये काम; मिनटों में होगा समाधान
mp news
जिनकी शादी नहीं हो रही, उन्हें निशाना बना रहा है यह गैंग...दो लुटेरी दुल्हनें पकड़ाई
mp news
रतलाम में लव जिहाद, इमरान ने सोनू बनकर की दोस्ती, शादी के नाम पर किया दुष्कर्म
MP govt
लोन लेने में कौन से राज्य सबसे आगे? MP ही नहीं, इन राज्यों ने भी लिया है मोटा कर्ज
mp news
3 महीने की बच्ची के साथ ताऊ ने किया दुष्कर्म, खिलाने के बहाने कमरे में ले गया था