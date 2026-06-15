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महाकाल मंदिर में बना महा-रिकॉर्ड! एक ही दिन में 2,47,894 लाख भक्तों ने किए दर्शन, लगी लंबी कतारें

Ujjain News: पुरुषोत्तम मास के समापन के साथ ही उज्जैन के विश्व-प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. भीषण गर्मी और उमस के बावजूद रविवार 14 जून 2026 को 2,47,894 श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 15, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:01 AM IST
महाकाल मंदिर में बना महा-रिकॉर्ड! एक ही दिन में 2,47,894 लाख भक्तों ने किए दर्शन, लगी लंबी कतारें

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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