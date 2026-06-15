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Ujjain News: मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन में स्थित विश्व-प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की अटूट श्रद्धा और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में बाबा महाकाल के गर्भगृह में पूजा-अर्चना के लिए आने वाले भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इसी कड़ी में रविवार 14 जून 2026 को मंदिर दर्शन का एक नया रिकॉर्ड बना, जब एक ही दिन में कुल 2,47,894 भक्तों ने भगवान श्री महाकालेश्वर की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया.
पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या
धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समापन की ओर बढ़ते दिनों में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. शहर में भीषण गर्मी और उमस के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई. सुबह से देर रात तक मंदिर परिसर और दर्शन के रास्तों पर लंबी कतारें देखी गईं. भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति ने दर्शन की व्यवस्था, सुरक्षा, कतार प्रबंधन, पीने के पानी की सुविधा, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया. गर्मी के बीच भक्तों को राहत देने के लिए आवश्यक इंतजाम करने पर विशेष ध्यान दिया गया.
गर्मी के बावजूद दर्शन के लिए उमड़ी भीड़
मंदिर प्रबंधन समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन भर व्यवस्थाओं की देखरेख की, जिससे लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से दर्शन कर सके. प्रशासन द्वारा लागू किए गए उपायों की बदौलत दर्शन की प्रक्रिया पूरे दिन सुचारू रूप से चलती रही. यह बाबा महाकाल के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का ही प्रमाण है कि खराब मौसम के बावजूद, बड़ी संख्या में भक्त भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं.
सोमवती अमावस्या पर चित्रकूट में उमड़ा आस्था का सैलाब
वहीं सतना में ज्येष्ठ महीने में सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर पवित्र तीर्थ-स्थल चित्रकूट पूरी तरह भक्ति-भाव में डूबा हुआ है. देश भर के अलग-अलग राज्यों से आए लाखों श्रद्धालुओं ने सोमवार सुबह से ही पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करके पुण्य लाभ कमाया. पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान कामतानाथ स्वामी की पूजा-अर्चना की, परिक्रमा की और अपने परिवारों की खुशी, समृद्धि और भलाई के लिए प्रार्थना की.
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