उज्जैन में ऑटो ड्राइवर के फोन में 20 महिलाओं के वीडियो मिलने का दावा, जमकर हुआ बवाल

Ujjain News-उज्जैन में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में ऑटो चालक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया. ऑटो ड्राइवर की जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया. बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि मोबाइल में कुल 20 महिलाओं के वीडियो मिले हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 24, 2025, 04:03 PM IST
Muslim Auto Driver Arrested-मध्यप्रदेश के उज्जैन के महिदपुर रोड क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ऑटो चालक जुबेर मंसूरी को पकड़ लिया. उसकी पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से नाबालिग को कोचिंग छोड़ने और लाने का काम करता था. आरोपी के मोबाइल में कई संदिग्ध वीडियो मिलने की बात कही जा रही है. 

20 महिलाओं के मिले वीडियो
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी जुबेर के मोबाइल में कुछ संदिग्ध वीडियो मिले हैं. इन सभी वीडियो की जांच की जा रही है. वहीं बजरंग दल के पदाधिकारियों का दावा है कि मोबाइल में कुल 20 महिलाओं के वीडियो मिले हैं, जिनमें 12 महिलाएं महिदपुर की और 8 आसपास के इलाकों की हैं. इस घटना को लेकर बुधवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने महिदपुर रोड को जाम कर दिया था.

घर तोड़ने की मांग 
बजरंग दल के कार्यकर्ता आरोपी का जुलूस निकालने और उसका घर तोड़ने की मांग कर रहे थे. प्रदर्शन के दौरान कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल ली थीं. नाराज कार्यकर्ताओं ने उनकी दुकानों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी. इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने स्कूल वाहनों में मुस्लिम ड्राइवरों को हटाने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की, जिससे इलाके में भारी तनाव की स्थिति बन गई. 

पुलिस ने दर्ज किया केस 
पूरे घटनाक्रम को लेकर एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस पूरे घटनाक्रम और बरामद वीडियो की गहनता से जांच कर रही है. पुलिस और प्रशासन इलाके में कड़ी निगरानी रखे हुए है. वहीं पुलिस ने लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए आरोपी का शहर में जुलूस भी निकाला. 

