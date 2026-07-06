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बेटी के निकाह में शामिल होने पेरोल पर उज्जैन पहुंचा 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट का दोषी, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका

साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में आजीवन कारवास की सजा काट रहा दोषी मोहम्मद अबरार मनियार रविवार को अपनी बेट के निकाह में शामिल होने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच उज्जैन पहुंचा. इस दौरान बेगमबाग स्थित उसके घर और आसपास के पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jul 06, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:05 PM IST
बेटी के निकाह में शामिल होने पेरोल पर उज्जैन पहुंचा 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट का दोषी, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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