/बेटी के निकाह में शामिल होने पेरोल पर उज्जैन पहुंचा 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट का दोषी, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है मोहम्मद

मोहम्मद अबरार मनियार वर्ष 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. इन सिलसिलेवार धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए थे. जांच के दौरान एटीएस ने देशभर से 50 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया, जिनमें 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इन दोषियों में उज्जैन जिले के भी पांच आरोपी शामिल थे. इससे पहले जून 2025 में अहमदाबाद ब्लास्ट मामले का एक अन्य दोषी मोहम्मद शफीक अंसारी भी न्यायालय की अनुमति से अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पेरोल पर उज्जैन आया था. उस समय भी चिमनगंज थाना क्षेत्र स्थित उसके घर और आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे. घर के भीतर, बाहर और छतों तक पर पुलिस बल तैनात रहा था.