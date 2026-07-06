/बेटी के निकाह में शामिल होने पेरोल पर उज्जैन पहुंचा 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट का दोषी, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका

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साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा दोषी मोहम्मद अबरार मनियार रविवार को अपनी बेटी के निकाह में शामिल होने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच उज्जैन पहुंचा. गुजरात हाईकोर्ट से तीन दिन की पेरोल मिलने के बाद उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल से गुजरात पुलिस उज्जैन लेकर आई. इस दौरान बेगमबाग स्थित उसके घर और आसपास के पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया.
जानकारी के अनुसार, बेगमबाग निवासी मोहम्मद अबरार मनियार की बेटी का निकाह रविवार को संपन्न हुआ. पेरोल मिलने के बाद गुजरात पुलिस की विशेष टीम शनिवार रात उसे उज्जैन लेकर पहुंची. टीम में दो एसीपी, दो थाना प्रभारी और करीब 21 अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे. वहीं स्थानीय स्तर पर महाकाल थाना पुलिस ने भी सुरक्षा की कमान संभालते हुए पूरे क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर दी.
पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका
सुरक्षा एजेंसियों ने निकाह से पहले पूरे आयोजन स्थल की सघन तलाशी ली. इसके बाद मोहम्मद अबरार को सुरक्षा घेरे के बीच बेटी के निकाह की रस्म में शामिल कराया गया. इस दौरान घर के बाहर, आसपास के मार्गों और छतों तक पर पुलिस बल तैनात रहा. किसी भी बाहरी व्यक्ति की आवाजाही पर निगरानी रखी गई और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही. जानकारी के अनुसार न्यायालय के आदेश के अनुसार गुजरात पुलिस मोहम्मद अबरार मनियार को उज्जैन लेकर आई थी. स्थानीय पुलिस ने भी उसी अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की. निकाह की रस्म पूरी होने के बाद सोमवार सुबह करीब छह बजे उसे कड़ी सुरक्षा के बीच वापस अहमदाबाद की साबरमती जेल के लिए रवाना कर दिया गया.
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है मोहम्मद
मोहम्मद अबरार मनियार वर्ष 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. इन सिलसिलेवार धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए थे. जांच के दौरान एटीएस ने देशभर से 50 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया, जिनमें 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इन दोषियों में उज्जैन जिले के भी पांच आरोपी शामिल थे. इससे पहले जून 2025 में अहमदाबाद ब्लास्ट मामले का एक अन्य दोषी मोहम्मद शफीक अंसारी भी न्यायालय की अनुमति से अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पेरोल पर उज्जैन आया था. उस समय भी चिमनगंज थाना क्षेत्र स्थित उसके घर और आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे. घर के भीतर, बाहर और छतों तक पर पुलिस बल तैनात रहा था.
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