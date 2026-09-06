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महाकाल की राजसी सवारी को लेकर उज्जैन पुलिस का फुलप्रूफ प्लान, 2200 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा, ड्रोन से होगी निगरानी, महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम

उज्जैन में बाबा महाकाल की राजसी सवारी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए करीब 2200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. पुलिस ने रविवार को सुरक्षा रिहर्सल कर सवारी मार्ग और शहर के प्रमुख इलाकों में व्यवस्था का जायजा लिया.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Sep 06, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:08 PM IST
महाकाल की राजसी सवारी को लेकर उज्जैन पुलिस का फुलप्रूफ प्लान, 2200 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा, ड्रोन से होगी निगरानी, महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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