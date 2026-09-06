/महाकाल की राजसी सवारी को लेकर उज्जैन पुलिस का फुलप्रूफ प्लान, 2200 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा, ड्रोन से होगी निगरानी, महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम

सिविल ड्रेस में भी रहेगी पुलिस की नजर

सुरक्षा व्यवस्था में सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों और वॉचर्स को भी तैनात किया गया है. ये पुलिसकर्मी भीड़ के बीच रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे. पुलिस का फोकस किसी भी अप्रिय घटना को होने से पहले रोकने पर है. बाबा महाकाल की राजसी सवारी सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उज्जैन की पहचान से जुड़ा बड़ा उत्सव है. शहर की गलियों से जब बाबा की सवारी गुजरती है तो हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए सड़क किनारे खड़े नजर आते हैं. एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस के सामने चुनौती सुरक्षा के साथ-साथ इस आस्था के उत्सव को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की भी है. इसी को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों पर तैयार किया गया है.