/महाकाल की राजसी सवारी को लेकर उज्जैन पुलिस का फुलप्रूफ प्लान, 2200 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा, ड्रोन से होगी निगरानी, महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम

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उज्जैन में बाबा महाकाल की राजसी सवारी को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद कर दी है. सोमवार को निकलने वाली बाबा महाकाल की राजसी सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए पुलिस ने सवारी मार्ग से लेकर शहर के प्रमुख इलाकों तक सुरक्षा का मजबूत घेरा तैयार किया है. एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि राजसी सवारी की सुरक्षा के लिए करीब 2200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. रविवार को पुलिस बल ने सुरक्षा व्यवस्था की रिहर्सल भी की, ताकि सवारी के दौरान किसी तरह की परेशानी न आए और हर स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.
पांच दिन से चल रही चेकिंग
सवारी को लेकर पुलिस पिछले पांच दिनों से लगातार चेकिंग अभियान चला रही है. सवारी मार्ग और उसके आसपास के इलाकों में अलग-अलग स्तर पर जांच की जा रही है. संदिग्ध लोगों और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. पुलिस ने उन पुराने बदमाशों को भी निगरानी में लिया है, जिनका पहले किसी आयोजन में विवाद या गड़बड़ी से संबंध रहा है. पुलिस का मकसद साफ है कि बाबा की सवारी में शामिल होने वाले श्रद्धालु बिना किसी डर और परेशानी के दर्शन कर सकें.
आसमान से भी रहेगी नजर
सवारी मार्ग पर CCTV कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जाएगी. इसके साथ ही 8 से 10 ड्रोन आसमान से पूरे क्षेत्र पर नजर रखेंगे. ड्रोन और CCTV की लाइव फीड कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी, जहां से पुलिस अधिकारी पूरे सवारी मार्ग की निगरानी करेंगे. यानी जमीन पर पुलिस की तैनाती के साथ आसमान से भी नजर रहेगी. किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अचानक पैदा होने वाली स्थिति पर पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकेगी.
महिलाओं की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान
राजसी सवारी में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होती हैं. इसे देखते हुए करीब 150 महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ के बीच होने वाली किसी भी परेशानी पर महिला पुलिसकर्मी तुरंत मदद के लिए मौजूद रहेंगी.
ट्रैफिक संभालेंगे 300 पुलिसकर्मी
राजसी सवारी के दौरान शहर में ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ जाता है. इसे देखते हुए करीब 300 पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था में लगाया गया है. पुलिस की कोशिश रहेगी कि सवारी के दौरान श्रद्धालुओं के साथ-साथ आम लोगों को भी अनावश्यक परेशानी न हो.
सिविल ड्रेस में भी रहेगी पुलिस की नजर
सुरक्षा व्यवस्था में सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों और वॉचर्स को भी तैनात किया गया है. ये पुलिसकर्मी भीड़ के बीच रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे. पुलिस का फोकस किसी भी अप्रिय घटना को होने से पहले रोकने पर है. बाबा महाकाल की राजसी सवारी सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उज्जैन की पहचान से जुड़ा बड़ा उत्सव है. शहर की गलियों से जब बाबा की सवारी गुजरती है तो हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए सड़क किनारे खड़े नजर आते हैं. एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस के सामने चुनौती सुरक्षा के साथ-साथ इस आस्था के उत्सव को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की भी है. इसी को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों पर तैयार किया गया है.
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