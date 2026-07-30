सावन में महाकाल जाना होगा आसान, उज्जैन-भोपाल के बीच 3 स्पेशल ट्रेनें, 5 गाड़ियों के बढ़े फेरे

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Ujjain Special Train Timing: श्रावण मास में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. आने वाले दिनों में भीड़ और अधिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने उज्जैन रेलवे स्टेशन पर विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं. यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन बढ़ाने, अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने और स्टेशन परिसर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं.
रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, श्रावण मास के दौरान प्रतिदिन औसतन 80 से 90 हजार यात्री उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचने का अनुमान है. वहीं शनिवार, रविवार और सोमवार जैसे पीक दिनों में यह संख्या बढ़कर एक लाख से डेढ़ लाख तक पहुंच सकती है. इसी संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पहले से ही अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
3 नई स्पेशल ट्रेनें चलाई
मिली जानकारी के मुताबिक, रेलवे ने वर्तमान में उज्जैन के लिए 5 से 7 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है. इसके अलावा हाल ही में उज्जैन और भोपाल के बीच 3 नई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं. वहीं इंदौर होकर उज्जैन आने-जाने वाली 5 ट्रेनों के फेरों में भी बढ़ोतरी की गई है. टिकट लेने में आसानी के लिए स्टेशन पर यूटीएस (अनारक्षित) और पीआरएस (आरक्षित) टिकट काउंटरों की संख्या भी बढ़ाई गई है. पीआरएस कार्यालय में एक अतिरिक्त काउंटर शुरू किया गया है, जहां दोनों प्रकार के टिकट उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
नो-व्हीकल जोन घोषित
वहीं स्टेशन परिसर में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने मुख्य प्रवेश द्वार के सामने स्थित सर्कुलेटिंग एरिया को अस्थायी रूप से नो-व्हीकल जोन घोषित किया है. फिलहाल वहां पार्किंग व्यवस्था बंद कर दी गई है और केवल एक लेन यात्रियों के पिक एंड ड्रॉप के लिए खुली रखी गई है. रेलवे का उद्देश्य स्टेशन परिसर में यातायात को सुचारु बनाए रखना और महाकाल दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा का अनुभव देना है. अभी स्टेशन की एंट्री और एग्जिट व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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