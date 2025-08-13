उज्जैन में बेखौफ हैं आवारा कुत्ते, 16 माह में 30 हजार को काटा, क्या होगा समाधान ?
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2878735
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन में बेखौफ हैं आवारा कुत्ते, 16 माह में 30 हजार को काटा, क्या होगा समाधान ?

Ujjain News: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्ट्रीट डॉग्स मामले में दिया गए फैसले का असर दूसरे राज्यों में दिख रहा है. उज्जैन में भी पिछले 16 महीनों में 30 हजाह से ज्यादा डॉग बाइट के मामले आए हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 13, 2025, 11:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उज्जैन में आवारा कुत्तों का आतंक
उज्जैन में आवारा कुत्तों का आतंक

MP News: उज्जैन नगर निगम ने अब स्ट्रीट डॉग्स को शहर की सीमा से बाहर करने का फैसला किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली-एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर दिए गए फैसले का असर दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है. उज्जै नगर निगम में भी स्ट्रीट डॉग्स की बढ़त्ती संख्या और लोगों की परेशानियों की समस्याएं लगातार पहुंच रही थी. उज्जैन में भी आवारा कुत्तों का बेखौफ होना लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा था, क्योंकि हिंसक हो रहे कुत्ते लोगों को निशाना बना रहे थे. ऐसे में अब उज्जैन नगर निगम ने आवारा कुत्तों को लेकर सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि यहां दो लोगों की मौत भी कुत्तों के काटने से हो चुकी है. 

उज्जैन में बढ़ रहे आवारा कुत्ते 

उज्जैन में आवारा कुत्तों की संख्या में पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ोत्तरी देखी गई है. 16 महीनों में कुत्तों ने 30 हजार से ज्यादा लोगों को काटा है, जो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि आवारा कुत्तों का आतंक कितनी तेजी से बढ़ रहा है. उज्जैन के महापौर मुकेश टेटवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक करके आवारा कुत्तों को शहर की सीमा से बाहर करने के फैसले पर रजामंदी जता दी है. हालांकि नगर निगम की तरफ से बताया गया कि पिछले पांच सालों में नगर निगम ने 30 हजार 696 स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी कराई है, लेकिन डॉग्स बाइट के बढ़ते मामले अब फिलहाल चिंता बढ़ा रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः रायपुर में पागल कुत्ते का आतंक, 12 घंटे में 12 लोगों को काटा! माना में दहशत का माहौल

उज्जैन के आंकड़े 

उज्जैन शहर की आबादी 7 लाख से ज्यादा हैं, 2024 में यहां कुत्तों ने 19 हजार 949 लोगों को काटा था. वहीं जून 2025 से अब तक 10 हजार 296 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है. जबकि महीनों के हिसाब से देखें तो मई में 1417, जून में 1552 और जुलाई में 1512 लोगों को कुत्तों ने काटा है. यानि डॉग बाइट्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. जिसके बाद नगर निगम में लगातार कुत्तों के काटने की शिकायत पहुंच रही थी. ऐसे में अब इस पर एक्शन लेने की बात कही गई है. 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल ने भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं. शहर के सभी इलाकों से कुत्तों को पकड़ा जाएगा और उन्हें शहर की सीमा के बाहर छोड़ा जाएगा, ताकि शहर में आवारा कुत्तों के आतंक को कम किया जा सके. 

ये भी पढ़ेंः ग्वालियर में PM मोदी से मिलने आएंगे फिजी के राष्ट्रपति,जानिए किन मुद्दों पर होगी बात

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

ujjain newsujjain dog bitesdog bites case ujjain

Trending news

Chhattisgarh News In Hindi
छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए खुशखबरी, कब से भरे जाएंगे महतारी वंदन योजना के फॉर्म?
Ujjain News in Hindi
Dog Bite Ujjain: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन में भी हलचल, महापौर मुकेश टटवाल
surajpur news
नाच-गाने में व्यस्त था पूरा परिवार, अकेला देख नाबालिग के साथ दुष्कर्म, तीन गिरफ्तार
PM Modi Gwalior Visit
ग्वालियर में PM मोदी से मिलने आएंगे फिजी के राष्ट्रपति,जानिए किन मुद्दों पर होगी बात
mp politics news
मध्य प्रदेश की 23 पार्टियों पर मंडराया खतरा, चुनाव आयोग ने दी सिर्फ 15 दिन की मोहलत
agar malwa news
तेल के टैंकर में नशे की तस्करी, चंडीगढ़ से गुजरात जा रही अंग्रेजी शराब आगर से बरामद
balodabazar news
धान खरीदी से पहले फार्मर रजिस्ट्री पर एक्शन में कलेक्टर, सुस्त अधिकारियों को नोटिस
raipur dog bite
रायपुर में पागल कुत्ते का आतंक, 12 घंटे में 12 लोगों को काटा! माना में दहशत का माहौल
mp breaking news
आज मध्य प्रदेश में कहां-क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी बड़ी खबरें
balrampur news
Balrampur: सावन खत्म होते ही मटन को लेकर महाभारत! बकरा लेकर जा रहे युवकों की धुनाई
;