उज्जैन में बेखौफ हैं आवारा कुत्ते, 16 माह में 30 हजार को काटा, क्या होगा समाधान ?

MP News: उज्जैन नगर निगम ने अब स्ट्रीट डॉग्स को शहर की सीमा से बाहर करने का फैसला किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली-एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर दिए गए फैसले का असर दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है. उज्जै नगर निगम में भी स्ट्रीट डॉग्स की बढ़त्ती संख्या और लोगों की परेशानियों की समस्याएं लगातार पहुंच रही थी. उज्जैन में भी आवारा कुत्तों का बेखौफ होना लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा था, क्योंकि हिंसक हो रहे कुत्ते लोगों को निशाना बना रहे थे. ऐसे में अब उज्जैन नगर निगम ने आवारा कुत्तों को लेकर सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि यहां दो लोगों की मौत भी कुत्तों के काटने से हो चुकी है.

उज्जैन में बढ़ रहे आवारा कुत्ते

उज्जैन में आवारा कुत्तों की संख्या में पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ोत्तरी देखी गई है. 16 महीनों में कुत्तों ने 30 हजार से ज्यादा लोगों को काटा है, जो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि आवारा कुत्तों का आतंक कितनी तेजी से बढ़ रहा है. उज्जैन के महापौर मुकेश टेटवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक करके आवारा कुत्तों को शहर की सीमा से बाहर करने के फैसले पर रजामंदी जता दी है. हालांकि नगर निगम की तरफ से बताया गया कि पिछले पांच सालों में नगर निगम ने 30 हजार 696 स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी कराई है, लेकिन डॉग्स बाइट के बढ़ते मामले अब फिलहाल चिंता बढ़ा रहे हैं.

उज्जैन के आंकड़े

उज्जैन शहर की आबादी 7 लाख से ज्यादा हैं, 2024 में यहां कुत्तों ने 19 हजार 949 लोगों को काटा था. वहीं जून 2025 से अब तक 10 हजार 296 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है. जबकि महीनों के हिसाब से देखें तो मई में 1417, जून में 1552 और जुलाई में 1512 लोगों को कुत्तों ने काटा है. यानि डॉग बाइट्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. जिसके बाद नगर निगम में लगातार कुत्तों के काटने की शिकायत पहुंच रही थी. ऐसे में अब इस पर एक्शन लेने की बात कही गई है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल ने भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं. शहर के सभी इलाकों से कुत्तों को पकड़ा जाएगा और उन्हें शहर की सीमा के बाहर छोड़ा जाएगा, ताकि शहर में आवारा कुत्तों के आतंक को कम किया जा सके.

