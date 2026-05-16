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'मैं पापा के साथ जाऊंगा', पिता के साथ जेल पहुंचा मासूम, कोर्ट में नाना-नानी के साथ जाने से किया इनकार

Ujjain Central Jail: उज्जैन में पत्नी की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार युवक के साथ उसका चार साल बेटा भी सेंट्रल जेल भैरवगढ़ पहुंचा, क्योंकि कोर्ट में बच्चे ने अपने नाना-नानी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और पिता के साथ रहने की जिद पर अड़ा रहा.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Pooja|Last Updated: May 16, 2026, 02:17 PM IST
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'मैं पापा के साथ जाऊंगा', पिता के साथ जेल पहुंचा मासूम, कोर्ट में नाना-नानी के साथ जाने से किया इनकार

Ujjain Central Jail: उज्जैन में पत्नी की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए एक युवक के साथ उसका चार वर्षीय बेटा भी सेंट्रल जेल भैरवगढ़ पहुंच गया. यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि कोर्ट में बच्चे ने अपने नाना-नानी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और पिता के साथ रहने की जिद पर अड़ा रहा. इसके बाद न्यायालय ने बच्चे को पिता के साथ भेजने की अनुमति दे दी.

मामला देवास रोड स्थित आर्के होम्स कॉलोनी का है. यहां रहने वाली दीपिका ने करीब एक माह पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मामले की जांच के बाद पुलिस ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के दौरान चार साल का बेटा भी पिता के साथ था. पुलिस बच्चे को भी कोर्ट लेकर पहुंची. इस दौरान नाना-नानी ने बच्चे को अपने साथ रखने की इच्छा जताई, लेकिन बच्चे ने उनके साथ जाने से मना कर दिया. कोर्ट में भी बच्चा लगातार पिता के साथ रहने की बात कहता रहा. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर बच्चे को भी पिता के साथ भैरवगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया.

अदालत ने पिता के साथ भेजने का लिया निर्णय 
लोक अभियोजन अधिकारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि माता-पिता बच्चे के प्राकृतिक संरक्षक होते हैं और इस मामले में स्थायी कस्टडी का फैसला नहीं किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि यदि बच्चा नाना-नानी के साथ जाने की इच्छा जताता तो अदालत अंतरिम आदेश देकर उसे उनके साथ भेज सकती थी, लेकिन बच्चे ने स्पष्ट रूप से पिता के साथ जाने की बात कही. इसी आधार पर अदालत ने उसे पिता के साथ भेजने का निर्णय लिया. वहीं भैरवगढ़ जेल अधीक्षक मनोज साहू ने बताया कि जेल प्रशासन बच्चे के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा. उन्होंने कहा कि बच्चे के भोजन, दूध और जरूरत के अनुसार डाइट की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही पढ़ाई, खेलने और मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी ताकि बच्चे पर जेल का नकारात्मक असर न पड़े. जेल अधीक्षक ने बताया कि वर्तमान में महिला बंदियों के साथ चार बच्चे जेल में रह रहे हैं, लेकिन पुरुष बंदी के साथ बच्चे के आने का यह संभवतः पहला मामला है. उन्होंने कहा कि बच्चे को अन्य अपराधियों से दूर सुरक्षित वातावरण में रखा जाएगा.

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