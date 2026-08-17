91 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा ब्रिज... अचानक चढ़े 300 गार्ड और इस पर कूदने लगे; महाकाल मंदिर का अनोखा मामला

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उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर परिसर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने वहां मौजूद श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया. मंदिर परिसर में बने 91 फीट लंबे और 10 फीट चौड़े फुट ओवरब्रिज पर अचानक 300 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड्स चढ़ गए और एक साथ तालमेल के साथ कूदने लगे. पहली नजर में यह कोई अजीबोगरीब मामला लगा, लेकिन इसके पीछे नागपंचमी के दौरान उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर की जा रही एक गंभीर तैयारी थी.
दरअसल, नागपंचमी के मौके पर नागचंद्रेश्वर मंदिर सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलता है और इस बार नागपंचमी सोमवार (17 अगस्त) को पड़ने की वजह से दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ने की संभावना थी. इसी भीड़ को सुरक्षित तरीके से संभालने के लिए ब्रिज कॉरपोरेशन और लोक निर्माण विभाग (PWD) के इंजीनियरों की देखरेख में यह अनोखा 'लोड टेस्ट' किया गया था. 7 अगस्त को किए गए इस लोड टेस्ट में सुरक्षा गार्ड्स को पहले ब्रिज पर तेजी से चलाकर और फिर एक साथ क्रमबद्ध तरीके से कूदकर पुल के बोल्ट, जॉइंट्स और संरचनात्मक मजबूती को परखा गया. टेस्ट में ढांचा पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने के बाद ही इंजीनियरों ने नागचंद्रेश्वर दर्शन के लिए इस ओवरब्रिज को हरी झंडी दी है.
गार्ड्स ने ब्रिज पर 10 मिनट तक की उछल-कूद
महाकालेश्वर मंदिर परिसर में बने इस ब्रिज के ऊपर 300 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स ने 10 मिनट तक एक साथ उछल-कूद की. यह पुल नाग पंचमी के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं को नागचंद्रेश्वर मंदिर तक ले जाने के लिए खास है. नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की शेषनाग पर विराजमान मूर्ति है. यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन 24 घंटे के लिए श्रद्धालुओं के लिए खुलता है. सोमवार को भारी भीड़ की उम्मीद को देखते हुए इंजीनियरों ने इस्तेमाल की मंजूरी देने से पहले पुल पर भीड़ के भार का परीक्षण किया.
300 से ज्यादा श्रद्धालुओं के एक साथ ना जाने की सलाह
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पहले गार्ड्स को पुल पर चलाया गया और फिर एक साथ तालमेल बिठाकर उछलने को कहा गया. इस दौरान ब्रिज कॉर्पोरेशन और लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों ने पुल पर नजर बनाए रखा. श्रद्धालुओं के आने-जाने के लिए सुरक्षित घोषित करने से पहले इंजीनियरों ने बोल्ट, जोड़ और जंग के निशानों की भी जांच की. ब्रिज कॉर्पोरेशन के SDO रघुनाथ सूर्यवंशी ने कहा, 'हमारी सलाह है कि एक बार में 300 से ज्यादा श्रद्धालु इसका इस्तेमाल न करें.'
ब्रिज कॉर्पोरेशन के सिंहस्थ सब-डिविजन के SDO रघुनाथ सूर्यवंशी ने बताया, 'लोड टेस्ट के तहत हमने 300 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स को पुल पर चलाया और उनसे उछल-कूद करवाई. जब कोई स्ट्रक्चरल समस्या नहीं पाई गई, तो इस्तेमाल की मंजूरी दी गई. इस साल, हमने सलाह दी है कि एक बार में 300 से ज़्यादा श्रद्धालु पुल का इस्तेमाल न करें.' उन्होंने बताया कि यह टेस्टिंग 7 अगस्त को की गई थी.
91 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा ब्रिज
91 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा यह पुल विट्ठल पंढरीनाथ मंदिर इलाके को नागचंद्रेश्वर मंदिर की ओर जाने वाले छत के लेवल से जोड़ता है. इसकी चौड़ाई का पांच फीट हिस्सा आने के लिए और बाकी पांच फीट हिस्सा जाने के लिए तय किया गया है. पांच खंभों पर टिका यह पुल साल 2022 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से एक दानदाता की मदद से बनाया गया था और इसका पहली बार इस्तेमाल उसी साल नाग पंचमी के दौरान किया गया था.