तेज रफ्तार कार ने मारी ऐसी टक्कर कि खिलौने की तरह 3 हिस्सों में बिखरा ट्रैक्टर, पुर्जे-पुर्जे हुए अलग

MP News: उज्जैन में एक कार ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मारी है. ये भिड़ंत इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए. ट्रैक्टर सड़क पर तीन हिस्सों में बिखर गया.
Ujjain Accident News: मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक्सीडेंट का भयानक वीडियो सामने आया है. एक्सीडेंट का ये भयानक मंजर सीसीटीवी में कैद हुआ है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार कार सामने से आ रही ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मारती है. टक्कर इतनी तेज और जोरदार होती है कि ट्रैक्टर के तीन टुकड़े हो जाते हैं और ट्रैक्टर का हर हिस्सा खिलौने की तरह इधर-उधर बिखर जाता है.
कार ने ट्रैक्टर को मारी जोरदार टक्कर
ये जोरदार भिडंत महिदपुर के काजीखेड़ी डैम के पास का है. यहां सामने से तेज रफ्तार में आ रही कार ने ट्रैक्टर को इतनी जोरदार टक्कर मारती है कि ट्रैक्टर के पुर्जे-पुर्जे अलग हो जाते हैं. ट्रैक्टर मानो किसी खिलौने की तरह तीन हिस्सों में बिखर जाता है. 42 सेकंज के इस वीडियो को देख लोगों की रूंह कांप उठी है. इस भीषण हादसे के पलभर में ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है.
ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल
इस भीषण सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे उपचार के लिए उज्जैन रेफर किया गया है. वहीं इस हादसे के बाद से घटनास्थल पर चीख-पुकार मचने लगी. हर कोई घटनास्थल पर खड़े होकर कार और ट्रैक्टर को देख रहा था. कार और ट्रैख्टर के पर्खचे उड़ गए थे. कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था वहीं ट्रैक्टर का हाल और भी बुरा था. सड़क पर ट्रैक्टर के पुर्जे-पुर्जे ताश के पत्तों जैसे बिखरे पड़े थे.
कार चालक की गलती
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक जांच में बताया कि कार चालक की तेज गति ने ओर लापरवाही की वजह से खौफनाक हादसा हुआ है. एक्सीडेंट को अंजाम देने के बाद कार चालक मौके से फरार है. पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर घेराबंदी शुरू कर दी थी और मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. पुलिस फरार कार चालक की तलाशी कर रही है जिसके बाद आरोपी के खिसाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
