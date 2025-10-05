महाकाल मंदिर में बनेगा नया फैसिलिटी सेंटर, श्रद्धालुओं को मिलेगी हर सुविधाएं; जानिए कब तक पूरा होगा प्रोजेक्ट

Ujjain Mahakal Mandir facility center: उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में लगातार नवीनीकरण का काम किया जा रहा है. कुछ दिन पहले ही कालभैरव मंदिर के कायाकल्प होने की खबरें सामने आई थीं. वर्तमान में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में हरसिद्धि मंदिर मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नया विजिटर फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है. इस फैसिलिटी सेंटर की कुल लागत 15 करोड़ रुपये से अधिक है, जहां श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, विश्राम क्षेत्र, स्वच्छ शौचालय और फूड ज़ोन जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी.

महाकाल मंदिर में सुविधाओं का विस्तार

महाकाल कॉरिडोर बन जाने से दर्शनार्थियों की संख्या में भारी मात्रा में इजाफा देखा गया है. रिपोर्ट की मानें तो रोजाना 2 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं. भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर की ओर से मंदिर में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. करीब 15 करोड़ की लागत में भक्तों के लिए खान-पान से लेकर मूलभूत सुविधाएँ तैयार की जा रही हैं.

मंदिर परिसर में अन्य निर्माण कार्य

मंदिर प्रशासक प्रथमेश कौशिक ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर बताया कि महाकाल मंदिर परिसर में फ्लोरिंग, वेटिंग हॉल का कार्य, गेट नंबर 5 का निर्माण कार्य भी चालू है. इन कार्यों को तीन महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा. वहीं फैसिलिटी सेंटर का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को इसका पूरा लाभ मिले.

मंदिर कार्य की समीक्षा ज़ोरों पर

मंदिर में त्योहारों पर चल रहे निर्माण कार्य की समीक्षा समय-समय पर की जा रही है. इस दौरान मंदिर की अभियांत्रिकी शाखा के अधिकारी शिवकांत पांडे, देवेंद्र परमार, प्रदीप भाटी (KSS इंजीनियर) तथा उज्जैन विकास प्राधिकरण से उप अभियंता शैलेंद्र जैन और साइट इंजीनियर गोविंद शर्मा उपस्थित रहे. रिपोर्ट: अनिमेष सिंह, उज्जैन.

