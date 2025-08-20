Mahakal Sawari Video: उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान बड़ा हादसा टला, जर्जर मकान का छज्जा गिरा, वीडियो वायरल

Ujjain Mahakal Sawari Viral Video: भादौ माह में बाबा महाकाल की भव्य सवारी के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. ढाबा रोड पर एक जर्जर मकान की गैलरी का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. गनीमत रही कि हादसे में किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई.

यह घटना उस समय हुई जब बाबा महाकाल की राजसी सवारी गुजर रही थी और इसके दर्शन के लिए श्रद्धालु सड़क के किनारे खड़े थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति मकान की जर्जर गैलरी पर खड़े हैं और अचानक उसका एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है. उसी समय पास में खड़े एक व्यक्ति ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए बुजुर्ग को गिरने से बचा लिया.

नगर निगम की लापरवाही

इस घटना ने एक बार फिर नगर निगम प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर किया है. बाबा महाकाल की सवारी से पहले हर साल आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठकें करते हैं, लेकिन शहर में मौजूद सैकड़ों, जर्जर इमारतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता. हादसे के समय जर्जर मकान के नीचे भी बड़ी संख्या में लोग खड़े थे, जिन पर गैलरी का मलबा गिरा. राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।.

जानिए क्या बोले कमिश्नर

वहीं, इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने बताया कि निगम से सवारी से पूर्व सभी व्यवस्थाओं को देखा था. जो सवारी के दौरान 4 से पांच फीट के करीब दीवार का छज्जा गिरा है, वो सवारी से 20 से 25 फीट भीतर था. जो बारिश की वजह से जर्रज होकर गिर गया. नगर निगम ने घटना सामने आने के बाद निर्देश दिया है कि जो भी इस तरह के जर्रज भवन हैं, उसे चेक करके तुरंत ठीक करा लें. ताकि इस तरह के हादसे ना हों.

रिपोर्ट- अनिमेष सिंह, जी मीडिया, उज्जैन

