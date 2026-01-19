Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3079598
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन में 838 बसों बड़ी कार्रवाई, 12 स्लीपर बसें जब्त, नियम नहीं मानने पर बीमा-फिटनेस-परमिट होंगे लॉक

Ujjain RTO News: उज्जैन में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है. जहां गई है. जहां 838 पंजीकृत बसों को नोटिस भेजा गया है. इनमें से 250 बसों की जांच पूरी की जा चुकी है. वहीं 12 स्लीपर बसों को जब्त भी कर लिया गया है. आइए इसके पीछे की वजह से बारे में जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 19, 2026, 04:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ujjain RTO News
Ujjain RTO News

Ujjain Sleeper Bus News: देशभर में स्लीपर बसों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के बाद उज्जैन परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है. वहीं RTO कार्यालय में बड़ी संख्या में स्लीपर बसें खड़ी दिखाई दी हैं. मानो ऐसा लग रहा था कि पूरा परिसर बस अड्डा सा बन गया हो. 

उज्जैन आरटीओ से मिली जानकारी के मुताबिक, जिले में कुल 838 स्लीपर बसें रजिस्टर्ड हैं. इन सभी बसों के मालिकों को नोटिस जारी कर वाहनों को दोबारा जांच के लिए बुलाया गया है. वहीं निर्देशों के तहत स्लीपर बसों के सुरक्षा मानकों की दोबारा जांच की जा रही है.

250 बसों की जांच पूरी
आरटीओ संतोष मालवीय ने ZEE NEWS को बताया कि अब तक 250 स्लीपर बसों की जांच पूरी की जा चुकी है. इनमें से कई बसें या तो तय मापदंडों पर खरी नहीं उतरीं या फिर जांच के लिए कार्यालय नहीं पहुंचीं. ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

12 बसों को किया जब्त
आप को बता दें जांच के दौरान करीब 150 बसों में ड्राइवर के केबिन और बर्थ के बीच लगे अवैध पार्टिशन हटवाए गए हैं. वहीं 12 बसों को जब्त किया गया है. इन बसों से लगभग 2 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना मौके पर वसूला गया है. आरटीओ संतोष मालवीय ने स्पष्ट किया है कि जो बसें जांच के लिए नहीं आएंगी या तय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

सुरक्षा से समझौता नहीं
आरटीओ संतोष मालवीय ने यह भी साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के बीमा, फिटनेस और परमिट से जुड़े सभी कार्य कंप्यूटर सिस्टम से लॉक कर दिए जाएंगे, जिससे वे न केवल उज्जैन बल्कि पूरे देश में कहीं भी संचालन नहीं कर सकेंगी. परिवहन विभाग का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

रिपोर्टः अनिमेष सिंह, उज्जैन

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

mp newsujjain news

Trending news

mp news
उज्जैन में 838 बसों बड़ी कार्रवाई, नियम नहीं मानने पर बीमा-फिटनेस-परमिट होंगे लॉक
mp news
एमपी में शिक्षकों का अनोखा विरोध, भोपाल में हवन कर सीएम से लगाई गुहार, कर दी ये मांग
Bilaspur Airport
बिलासपुर में उड़ानें घटने से दिल्ली का सफर हुआ मंहगा, देने पड़ रहा है दोगुना किराया
indore news
कटोरा थामे रोड पर मांगता था भीख, निकला 3 मकान, 2 ऑटो और कार का मालिक...
bhopal news
भोपाल में मदरसे के सामने पार्किंग को लेकर विवाद, हिंदू भाई-बहन के साथ मारपीट
Indore Metro
Indore Metro Update: सुपर कॉरिडोर से रेडिसन तक मार्च में दौड़ेगी मेट्रो...
Bilaspur News
बिलासपुर की 'कॉन्फिडेंट' परी... जयपुर के रैंप पर बिखेरा जादू, जीता टाइटल
rewa crime news
राज खुलने के डर की बुजुर्ग दंपत्ति पर जानलेवा हमला, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर
shahdol news
शहडोल में भजन की जगह अश्लीलता!'पिंकी है पैसे वालों की..' जैसे गानों पर थिरके डांसर
bhopal gas tragedy
गैस त्रासदी के पीड़ितों की यादें संजोएगी सरकार: भोपाल में बनेगा भव्य स्मारक...