उज्जैन में 838 बसों बड़ी कार्रवाई, 12 स्लीपर बसें जब्त, नियम नहीं मानने पर बीमा-फिटनेस-परमिट होंगे लॉक

Ujjain RTO News: उज्जैन में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है. जहां गई है. जहां 838 पंजीकृत बसों को नोटिस भेजा गया है. इनमें से 250 बसों की जांच पूरी की जा चुकी है. वहीं 12 स्लीपर बसों को जब्त भी कर लिया गया है. आइए इसके पीछे की वजह से बारे में जानते हैं.
Ujjain Sleeper Bus News: देशभर में स्लीपर बसों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के बाद उज्जैन परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है. वहीं RTO कार्यालय में बड़ी संख्या में स्लीपर बसें खड़ी दिखाई दी हैं. मानो ऐसा लग रहा था कि पूरा परिसर बस अड्डा सा बन गया हो.
उज्जैन आरटीओ से मिली जानकारी के मुताबिक, जिले में कुल 838 स्लीपर बसें रजिस्टर्ड हैं. इन सभी बसों के मालिकों को नोटिस जारी कर वाहनों को दोबारा जांच के लिए बुलाया गया है. वहीं निर्देशों के तहत स्लीपर बसों के सुरक्षा मानकों की दोबारा जांच की जा रही है.
250 बसों की जांच पूरी
आरटीओ संतोष मालवीय ने ZEE NEWS को बताया कि अब तक 250 स्लीपर बसों की जांच पूरी की जा चुकी है. इनमें से कई बसें या तो तय मापदंडों पर खरी नहीं उतरीं या फिर जांच के लिए कार्यालय नहीं पहुंचीं. ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.
12 बसों को किया जब्त
आप को बता दें जांच के दौरान करीब 150 बसों में ड्राइवर के केबिन और बर्थ के बीच लगे अवैध पार्टिशन हटवाए गए हैं. वहीं 12 बसों को जब्त किया गया है. इन बसों से लगभग 2 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना मौके पर वसूला गया है. आरटीओ संतोष मालवीय ने स्पष्ट किया है कि जो बसें जांच के लिए नहीं आएंगी या तय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
सुरक्षा से समझौता नहीं
आरटीओ संतोष मालवीय ने यह भी साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के बीमा, फिटनेस और परमिट से जुड़े सभी कार्य कंप्यूटर सिस्टम से लॉक कर दिए जाएंगे, जिससे वे न केवल उज्जैन बल्कि पूरे देश में कहीं भी संचालन नहीं कर सकेंगी. परिवहन विभाग का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.
रिपोर्टः अनिमेष सिंह, उज्जैन
