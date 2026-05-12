अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, भस्म आरती में हुईं शामिल, बोलीं- यहां की ऊर्जा को शब्दों में बयां नहीं कर सकती

Baba Mahakal Mandir Ujjain: मशहूर बॉलीवुड और साउथ अभिनेत्री तमन्ना भाटिया आज सुबह उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और भगवान महाकाल की भोर की 'भस्म आरती' में शामिल हुईं. भस्म आरती के दौरान मंदिर परिसर पूरी तरह से भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ नजर आया, और तमन्ना भाटिया भी इस आध्यात्मिक अनुभव से अभिभूत दिखाई दीं.

भस्म आरती में डूबीं अभिनेत्री तमन्ना भाटिया

सुबह लगभग 3:00 बजे मंदिर पहुंचकर तमन्ना भाटिया नंदी हॉल में बैठीं और पूरी श्रद्धा के साथ भस्म आरती में शामिल हुईं. पूजा के दौरान अपने माथे पर चंदन का लेप लगाए हुए, वह बाबा महाकाल की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आईं. उन्होंने लगभग दो घंटे तक भस्म आरती के दिव्य नजारे को देखा. आरती के बाद अभिनेत्री ने नंदी जी की पूजा और अभिषेक किया. इसके बाद चांदी के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने एक पुजारी के हाथों भगवान महाकाल को जल अर्पित किया और उनका आशीर्वाद मांगा.

यहां की ऊर्जा को शब्दों में बयां नहीं कर सकती- अभिनेत्री

पूजा-अर्चना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए तमन्ना काफी भावुक और खुशी में नजर आईं. भगवान महाकाल के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जय श्री महाकाल... यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है. इस पवित्र स्थान पर कोई तभी आ पाता है, जब बाबा खुद उसे बुलाते हैं. आज मुझे भस्म आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला. यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. यहां आकर इंसान अपने अंदर एक जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है.

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महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से इंजीनियर शिवकांत पांडे ने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया का स्वागत और सम्मान किया. गौरतलब है कि इससे पहले अभिनेता अर्जुन रामपाल भी यहां दर्शन करने आए थे. प्रतिदिन राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक विभिन्न क्षेत्रों के लोग बाबा महाकाल के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने आते हैं.

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