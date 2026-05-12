Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3213795
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, भस्म आरती में हुईं शामिल, बोलीं- यहां की ऊर्जा को शब्दों में बयां नहीं कर सकती

Ujjain News: फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया आज सुबह उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचीं. उन्होंने भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर बाबा का आशीर्वाद लिया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 12, 2026, 09:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, भस्म आरती में हुईं शामिल, बोलीं- यहां की ऊर्जा को शब्दों में बयां नहीं कर सकती

Baba Mahakal Mandir Ujjain: मशहूर बॉलीवुड और साउथ अभिनेत्री तमन्ना भाटिया आज सुबह उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और भगवान महाकाल की भोर की 'भस्म आरती' में शामिल हुईं. भस्म आरती के दौरान मंदिर परिसर पूरी तरह से भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ नजर आया, और तमन्ना भाटिया भी इस आध्यात्मिक अनुभव से अभिभूत दिखाई दीं.

भस्म आरती में डूबीं अभिनेत्री तमन्ना भाटिया
सुबह लगभग 3:00 बजे मंदिर पहुंचकर तमन्ना भाटिया नंदी हॉल में बैठीं और पूरी श्रद्धा के साथ भस्म आरती में शामिल हुईं. पूजा के दौरान अपने माथे पर चंदन का लेप लगाए हुए, वह बाबा महाकाल की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आईं. उन्होंने लगभग दो घंटे तक भस्म आरती के दिव्य नजारे को देखा.  आरती के बाद अभिनेत्री ने नंदी जी की पूजा और अभिषेक किया. इसके बाद चांदी के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने एक पुजारी के हाथों भगवान महाकाल को जल अर्पित किया और उनका आशीर्वाद मांगा.

यहां की ऊर्जा को शब्दों में बयां नहीं कर सकती- अभिनेत्री
पूजा-अर्चना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए तमन्ना काफी भावुक और खुशी में नजर आईं. भगवान महाकाल के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जय श्री महाकाल... यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है. इस पवित्र स्थान पर कोई तभी आ पाता है, जब बाबा खुद उसे बुलाते हैं. आज मुझे भस्म आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला. यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. यहां आकर इंसान अपने अंदर एक जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बाबा महाकाल मंदिर में अन्नदान सेवा का डिजिटल विस्तार, भक्त हाथ से चढ़ा सकेंगे प्रसाद

 

महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से इंजीनियर शिवकांत पांडे ने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया का स्वागत और सम्मान किया. गौरतलब है कि इससे पहले अभिनेता अर्जुन रामपाल भी यहां दर्शन करने आए थे. प्रतिदिन राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक विभिन्न क्षेत्रों के लोग बाबा महाकाल के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने आते हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

ujjain newsmp news

Trending news

ujjain news
अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, भस्म आरती में हुईं शामिल
Unique Death Ceremony Satna
जिस शख्स की PM मोदी ने की तारीफ, उसने जीते जी किया अपना ही पिंडदान...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, असम दौरे पर सीएम मोहन यादव, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
rajgarh news
राजगढ़ में पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग, 8 लोग बुरी तरह झुलसे, टैंकर भी आया चपेट में
bhopal news
भोपाल में 'लैंड स्कैम' का बड़ा खुलासा, एक ही दिन 45 IAS अफसरों ने खरीदी जमीन, फिर...
bhind news
भिंड में 10 दिन के अंदर खाली होगी 90 साल पुरानी 'मौत की बिल्डिंग', देखें नया प्लान
Panna news
पन्ना में भावुक हुए जीतू पटवारी, आदिवासियों ने रो-रोकर सुनाया दर्द; सरकार को घेरा
Katni News
इलाज के लिए तड़प रहे युवक, स्पा सेंटर के स्टाफ ने पार की दरिंदगी की हदें;जानें मामला
mp police
मध्य प्रदेश पुलिस में 22500 भर्तियां... CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान
MP Cabinet Decisions
MP कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, मंत्रियों के स्वेच्छानुदान में बढ़ोतरी