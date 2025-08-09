Adani Group: उज्जैन को मिली बड़ी सौगात! अडानी ग्रुप खोलेगा सीमेंट फैक्ट्री, जमीनों का अधिग्रहण शुरू

Adani Group Cement Factory in Ujjain: बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है. अडानी ग्रुप ने यहां एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री खोलने की घोषणा कर दी है. इस सीमेंट फैक्ट्री में अडानी ग्रुप 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा. सीमेंट फैक्ट्री खोलने के लिए विक्रम उद्योगपुरी में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सीमेंट फैक्ट्री के खुल जाने से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. साथ ही उज्जैन में अन्य निवेशकों का रास्ता भी खुलेगा.

सीएम मोहन से चर्चा के बाद लिया निर्णय

दरअसल, उज्जैन में हुई रीजनल इंड्रस्ट्रीज कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री मोहन यादव से हुई चर्चा में अडानी ग्रुप ने निवेश की इच्छा जताई थी. जिस पर सीएम होने सहमति दे दी थी. इसके बाद से अब आडानी ग्रुप अब उज्जैन में बड़ी सीमेंट फैक्ट्री खोलने की तैयारी कर लिया है. यह सीमेंट फैक्ट्री उज्जैन के विकास में अहम भूमिका निभाएगी.

जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

गौरतलब है की अडनाी ग्रुप सीएम मोहन से चर्चा के बाद उज्जैन में कई बैठके की. बैठकों में प्रारूप बनाने के बाद उज्जैन में सीमेंट्र फैक्ट्री बनाने का रास्ता क्लियर हुआ. मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौड़ के मुताबिक, उज्जैन-देवास रोड स्थित विक्रम उद्योगपुरी में अडानी ग्रुप अपना सीमेंट फैक्ट्री लगाएगा. इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रकिया शुरू हो गई है.

बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

उज्जैन में अडानी ग्रुप 3500 करोड़ रुपए निवेश करके सीमेंट फैक्ट्री बनाने जा रहा है. यह सीमेंट फैक्ट्री उज्जैन के विकास की रफ्तार में और तेजी लाएगी. इससे न सिर्फ आस-पास के लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, बल्कि इससे उज्जैन की में और भी कई बड़ी कंपनियां निवेश करेंगी.

