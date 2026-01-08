7 साल बाद महाकाल नगरी में 'लघु कुंभ' का आयोजन, 800 छात्रों ने लिया हिस्सा, सीएम भी हुए थे शामिल

Ujjain Vikramaditya University News: महाकाल नगरी उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में गुरुवार को राज्य स्तरीय युवा उत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुवाहाटी से वर्चुअल रूप से कार्यक्रम से जुड़े. उन्होंने विश्वविद्यालयों में टेक्सटाइल जैसे रोजगारोन्मुख नए पाठ्यक्रम शुरू करने पर जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं और विद्यार्थियों को इससे जुड़े कौशल सीखने चाहिए. उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी नई भाषाओं और स्थानीय इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम शुरू करने की बात कही.

उज्जैन संभाग के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय को करीब सात वर्षों बाद राज्य स्तरीय युवा उत्सव की मेजबानी का अवसर मिला है. तीन दिवसीय इस आयोजन को युवाओं के लिए ‘लघु कुंभ’ के रूप में देखा जा रहा है. उद्घाटन सत्र विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार, राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा और महापौर मुकेश टटवाल उपस्थित रहे. अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया.

13 भाषाओं की शिक्षा

इस अवसर पर सांसद बालयोगी उमेशनाथ महाराज ने युवाओं से शिक्षा के साथ नवाचार को अपनाने का आह्वान किया. उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विद्यार्थियों को बिजली, पानी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया. उन्होंने विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम या खेल मैदान निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. साथ ही आगामी युवा उत्सव में फोटोग्राफी, कोरियोग्राफी और मेहंदी जैसी प्रतियोगिताएं शामिल करने का सुझाव दिया. मंत्री परमार ने बताया कि नई इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए तकनीकी पाठ्यक्रम और 13 भाषाओं की शिक्षा भी शुरू की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

युवाओं ने लिया हिस्सा

उद्घाटन सत्र के बाद विश्वविद्यालय परिसर से सांस्कृतिक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. छात्र-छात्राएं नृत्य और गीतों के माध्यम से अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए शहीद पार्क तक पहुंचे. आयोजन का उद्देश्य केवल प्रतियोगिताएं कराना नहीं, बल्कि उज्जैन की ‘अतिथि देवो भवः’ परंपरा से प्रदेशभर से आए विद्यार्थियों को परिचित कराना भी है.

कब होगा समापन ?

तीन दिवसीय इस युवा उत्सव में मध्यप्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से चयनित लगभग 800 छात्रों शामिल होंगे. उत्सव का समापन 10 जनवरी को होगा. समापन समारोह में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जो आगे राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे. प्रतिभागी कुल 22 सांस्कृतिक और साहित्यिक विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं.

रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट