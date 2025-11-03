Advertisement
पत्नी से झगड़े के बाद पति ने उठाया खौफनाक कदम, खुद को आग लगाई, भाई ने लगाए गंभीर आरोप

Ujjain News: उज्जैन की शिवाजी पार्क कॉलोनी में एक शख्स ने अपनी पत्नी से लंबे समय से चल रहे झगड़े के बाद खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. पत्नी अपने बच्चों के साथ अलग रहती है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:14 AM IST
MP Crime News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद से तंग आकर 48 वर्षीय कारपेंटर ने रविवार सुबह आत्मदाह का प्रयास किया. यह घटना पुलिस ऑफिसर्स मेस के पीछे स्थित शिवाजी पार्क कॉलोनी में हुई. कारपेंटर ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली, जिससे वह बुरी तरह जल गया. रिश्तेदारों और आस-पास के लोगों ने आग बुझाई और उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां से उसे इंदौर रेफर कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: डिमांड से किया इनकार...तो कर दी हत्या, ऑटो ड्राइवर ने 'किस' न देने पर महिला का किया कत्ल, रेप की कोशिश भी की थी

 

पत्नी से झगड़े के बाद पति ने उठाया खौफनाक कदम
दरअसल, रविवार सुबह शिवाजी पार्क कॉलोनी में पुलिस ऑफिसर्स मेस के पीछे 48 साल के कारपेंटर राजेंद्र शर्मा ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. रिश्तेदारों और आस-पास के लोगों ने आग बुझाई और उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि राजेंद्र की पत्नी ज्योति बच्चों के साथ अलग रहती है और दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इस विवाद से राजेंद्र इतना परेशान हो गया था कि उसने यह कदम उठा लिया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.

भाई ने लगाए गंभीर आरोप
घटना के बाद राजेंद्र के भाई ने उनकी पत्नी और ससुराल के रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि पति-पत्नी दोनों ही पहले भी एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराते रहे हैं, जिससे उनके बीच के गहरे मतभेद स्पष्ट होते हैं. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. (रिपोर्ट-अनिमेष सिंह)

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

पत्नी से झगड़े के बाद पति ने उठाया खौफनाक कदम, खुद को आग लगाई,भाई ने लगाए गंभीर आरोप
