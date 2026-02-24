Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3121572
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

'कांग्रेस ने देश की छवि पर दाग लगाया', AI समिट विवाद पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, विपक्षी दलों ने भी की निंदा

Jyotiraditya Scindia Statement: उज्जैन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि AI इम्पैक्ट समिट भारत का कार्यक्रम था, न कि किसी पार्टी का. उन्होंने वैश्विक मंच पर विरोध को राष्ट्र की प्रतिष्ठा के खिलाफ बताते हुए कहा कि जनता ऐसे आचरण को स्वीकार नहीं करेगी.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 24, 2026, 10:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jyotiraditya Scindia Statement
Jyotiraditya Scindia Statement

MP Political News:  केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की राजनीति कर रही है. वहीं राहुल गांधी के भोपाल दौरे और उनके बयानों के बीच जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया, तो सिंधिया ने साफ कहा कि कुछ लोग हर मौके पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिसे देश की जनता अच्छी तरह समझ रही है.

वहीं केंद्रीय मंत्री ने AI इम्पैक्ट समिट को लेकर हो रहे विरोध पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि यह आयोजन किसी राजनीतिक दल या भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह पूरे भारत का कार्यक्रम था. सिंधिया ने कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर विरोध करना देश की प्रतिष्ठा के खिलाफ है. उनका कहना था कि जब दुनिया भारत की तकनीकी प्रगति को देख रही हो, तब इस तरह के कदम राष्ट्रहित के विपरीत हैं और इससे गलत संदेश जाता है.

देशभर से जुड़े थे लाखों लोग
ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि इस अंतरराष्ट्रीय समिट में 25 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे और करीब 130 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही. देशभर से लाखों लोग इस आयोजन से जुड़े थे. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आने वाले बदलावों में भारत की बड़ी भूमिका रहने वाली है. ऐसे समय में वैश्विक मंच पर विरोध प्रदर्शन कर देश को नीचा दिखाने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

विपक्षी दलों ने भी की निंदा
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह की हरकतें भारत माता के सम्मान पर चोट पहुंचाने जैसी हैं. उन्होंने दावा किया कि केवल भाजपा ही नहीं, बल्कि अन्य विपक्षी दलों ने भी इस विरोध की निंदा की है. सिंधिया ने कहा कि देश की जनता इस तरह के आचरण को कभी स्वीकार नहीं करेगी. आम लोगों को यह समझ आ रहा है कि कौन देश के हित में सोच रहा है और कौन सिर्फ राजनीति के लिए विरोध कर रहा है.

बदनाम करने की राजनीति
इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री ने देश को बदनाम करने की राजनीति बताया. आगे कहा कि यह राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि जनता पहले ही कांग्रेस को नकार चुकी है और आने वाले समय में भी ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे. भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है. ऐसे सकारात्मक माहौल में विरोध के नाम पर देश की छवि धूमिल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने दो टूक कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है और उसे रोकने की कोशिश बेकार जाएगी.

रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन

ये भी पढ़ेंः ‘मुझे बोलने नहीं दिया…’, भोपाल की किसान महाचौपाल में बोले राहुल गांधी, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी रखी बात

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Latest Ujjain News

Trending news

Latest Ujjain News
'कांग्रेस ने देश की छवि पर दाग लगाया', AI समिट विवाद पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान
Katni News
मध्य प्रदेश में 2 मार्च से बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जानें क्या है पूरा मामला?
gwalior news
ग्वालियर टोल बूथ पर 4-5 राउंड फायरिंग, पर्ची पर लिखी वजह...मचा हड़कंप
Katni News
कटनी में वकीलों का फूटा गुस्सा, FIR वापसी की मांग पर दूसरे दिन भी चक्का जाम
khandwa news
अब फ्री में करें ओंकारेश्वर में VIP दर्शन! जानें कैसे मिलेगा अवसर
gwalior news
कुर्सी पर बैठ हाथ में राइफल लिए डांसर को नचवाता रहा युवक, इशारों पर थिरकती रही युवती
Chhattisgarh Budget 2026
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बजट में किया ये बड़ा ऐलान
Chhattisgarh Budget 2026
छत्तीसगढ़: लोगों को कैसा लगा बजट? जानें व्यापारियों, किसानों, महिलाओं, युवाओं की राय
CG Budget 2026
सरकार उठाएगी NEET, UPSC, JEE जैसे एग्जाम का खर्च, बजट में CG-ACE योजना का ऐलान
mp news
काला हिरण शिकार कांड में बड़ा खुलासा, रेंजर समेत 6 वनकर्मी सस्पेंड, मिले थे ये संकेत