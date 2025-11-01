Advertisement
उज्जैन

मध्य प्रदेश को मिली 9वें एयरपोर्ट की सौगात! सिंहस्थ 2028 से पहले फर्राटा भरेंगे विमान

Ujjain Airport MoU Sign: उज्जैन को मध्यप्रदेश के 9वें एयरपोर्ट के रूप में बड़ी सौगात मिली है. भोपाल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सरकार के बीच MoU साइन हुआ है. इसके तहत दताना हवाई पट्टी को आधुनिक एयरपोर्ट में विकसित किया जाएगा. सिंहस्थ 2028 से पहले एयरपोर्ट तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 01, 2025, 09:08 PM IST
महाकाल नगरी में उड़ेंगे विमान!
Ujjain Airport Update: उज्जैन के विकास में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है. प्रदेश के नौवें एयरपोर्ट के रूप में उज्जैन को अब औपचारिक मंजूरी मिल गई है. शुक्रवार को भोपाल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) और मध्यप्रदेश शासन के बीच एमओयू साइन हुआ. इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू मौजूद रहे. इस समझौते के साथ दताना हवाई पट्टी को आधुनिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. यह परियोजना न केवल उज्जैन के लिए, बल्कि पूरे मालवा क्षेत्र के लिए विकास का नया द्वार खोलेगी.

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और विमानन विभाग के बीच हुए इस समझौते के तहत देवास रोड स्थित दताना हवाई पट्टी को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एयरपोर्ट में बदला जाएगा. सिंहस्थ 2028 को देखते हुए यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. धार्मिक नगरी उज्जैन में हर 12 साल में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व में लाखों श्रद्धालु आते हैं. ऐसे में बढ़ते यात्री दबाव और पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए एयर कनेक्टिविटी की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी. अब यह सपना जल्द हकीकत बनने जा रहा है.

सर्वे की प्रक्रिया भी शुरू
कलेक्टर रौशन कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक, एयरस्ट्रिप विकास के लिए कुल 240 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है. परियोजना के तहत रनवे विस्तार, टर्मिनल बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इस एयरपोर्ट के निर्माण की अनुमानित लागत करीब 500 करोड़ रुपये रखी गई है. सरकार का लक्ष्य है कि सिंहस्थ-2028 से पहले एयरपोर्ट का पूरा विकास कार्य पूर्ण कर लिया जाए. इस दिशा में प्रारंभिक सर्वे और डिजाइन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.

विकास की तरफ अग्रसर
MoU पर हस्ताक्षर के साथ उज्जैन एयरपोर्ट परियोजना राज्य के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी. यह हवाई अड्डा न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि उज्जैन को औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में भी नई पहचान देगा. महाकाल की नगरी अब हवाई मार्ग से देश और दुनिया के प्रमुख शहरों से जुड़ने की ओर अग्रसर है. इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. सिंहस्थ 2028 से पहले हवाई सेवा शुरू होने के बाद उज्जैन विकास की नई उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है. (रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)

