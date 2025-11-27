अब रेडियो पर गूंजेगी मालवी बोली! उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र का आगाज, जानिए कब कितने बजे होगा प्रसारण

Ujjain Akashvani Kendra News: एमपी के मुखिया मोहन यादव ने उज्जैन को करोड़ों की सौगात दी है. बुधवार की शाम इतिहास रचते हुए करीब 179 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. इसी कार्यक्रम में लंबे समय से शहर की मांग रहा उज्जैन आकाशवाणी केंद्र भी शुरू किया गया. शुभारंभ के दौरान सीएम ने रेडियो पर शहरवासियों को “जय महाकाल” कहकर संबोधित किया और उज्जैन को इसका अपना रेडियो स्टेशन मिलने पर बधाई दी.

वहीं विद्यापति नगर में बने इस आधुनिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन सीएम यादव और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने संयुक्त रूप से किया. इस मौके पर सीएम ने कहा कि आजादी के बाद से जिस आकाशवाणी केंद्र का इंतजार था, वह सपना आज पूरा हुआ है. केंद्रीय मंत्री ने भी उज्जैन के लोगों को शुभकामनाएं दीं और “जय श्री महाकाल” के जयकारे लगाए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया.

आकाशवाणी उज्जैन केंद्र के प्रमुख राजेश भट्ट ने बताया कि नया स्टेशन एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर चलेगा और सुबह 5:55 बजे से रात 11:10 बजे तक प्रसारण देगा. इसका कवरेज दायरा लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक रहेगा. इस केंद्र से स्थानीय बोली, मालवी संस्कृति और गांव-कस्बों की आवाज रेडियो के जरिए आम लोगों तक पहुंचेगी.

उज्जैन की पहचान मजबूत होगी

मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र के लिए लगभग 70 स्थानीय युवाओं को अलग-अलग कार्यक्रमों उद्घोषणा, मालवी शो, महिला सभा, ग्राम सभा और युववाणी के लिए ट्रेनिंग दी गई है. इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. आकाशवाणी केंद्र शुरू होने से सिंहस्थ महाकुंभ से जुड़ी जानकारी, सरकारी योजनाएं और स्थानीय कलाकारों की कला सीधा जनता तक पहुंचेगी, जिससे उज्जैन की पहचान और मजबूत होगी.

(रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)