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20 अप्रैल को दान का महापर्व, लेकिन 19 को ही क्यों हो रहे हैं सबसे ज्यादा विवाह? जानिए अक्षय तृतीया का यह खास संयोग

Akshaya Tritiya 2026: 20 अप्रैल अक्षय तृतीया को दान-पुण्य और परोपकार के कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन रोहिणी नक्षत्र से जुड़ा एक विशेष ग्रह-संयोग बन रहा है. इस बारे में उज्जैन के ज्योतिषाचार्य ऋषि सांदीपनि वंशज अक्षत व्यास ने जानकारी दी.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:27 PM IST
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Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया को सनातन परंपरा में सबसे शुभ और फलदायी पर्वों में माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन किया गया हर दान और पुण्य कार्य अक्षय यानी कभी समाप्त न होने वाला फल देता है. इस बार 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया का विशेष संयोग बन रहा है, जब रोहिणी नक्षत्र और तृतीया तिथि का मेल दान के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. वहीं एक दिन पहले यानी 19 अप्रैल को विवाह के लिए विशेष संयोग बन रहा है, जिसके चलते अधिकतर शादियां उसी दिन संपन्न होंगी.

क्या है इसका धार्मिक आधार और इस दिन किन कार्यों का विशेष महत्व है, आइए जानते हैं.

उज्जैन में ज्योतिषाचार्य ऋषि सांदीपनि वंशज अक्षत व्यास ने बताया कि, धर्मशास्त्र के अनुसार अगर दूसरे दिन तृतीया तीन मुहूर्त से अधिक समय तक रहे और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बने, तो वह दिन दान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. इसलिए इस बार अक्षय तृतीया का दान 20 अप्रैल को किया जाएगा. इस दिन किया गया हर पुण्य कर्म अक्षय होता है, यानी उसका फल कभी समाप्त नहीं होता. चाहे देवताओं के लिए पूजन-पाठ हो, या पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण  इसका फल सदा बना रहता है.

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श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व
इस दिन श्राद्ध, तर्पण और कुंभ दान का विशेष महत्व है. कुंभ दान में मिट्टी के घड़े में जल, गंध, पुष्प और ऋतु फल जैसे आम डालकर दान किया जाता है, जिससे पितृ और देवता दोनों तृप्त होते हैं. अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं माना जाता. इसलिए इस दिन बिना मुहूर्त के सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं.

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19 अप्रैल को होंगी ज्यादा शादियां 
विवाह की दृष्टि से देखें तो अधिकतर लग्न गोधूलि बेला में होते हैं और इस बार 19 अप्रैल को गोधूलि बेला से पहले ही तृतीया लग जाएगी, इसलिए अधिकतर विवाह 19 अप्रैल को ही संपन्न होंगे.

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