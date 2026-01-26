Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3086753
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन आने वाले सभी रोड होंगे 4 लेन और 6 लेन, CM मोहन यादव ने किया ऐलान; एक नई सड़क भी बनेगी

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन की ओर आने वाले सड़क मार्गों को यथा आवश्यकतानुसार 4 लेन और 6 लेन हाई-वे रोड में परिवर्तित किया जाएगा. इसके साथ ही जावरा से उज्जैन की ओर एक नया 4 लेन रोड बनने जा रहा है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 26, 2026, 12:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उज्जैन आने वाले सभी रोड होंगे 4 लेन और 6 लेन, CM मोहन यादव ने किया ऐलान; एक नई सड़क भी बनेगी

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारा मध्यप्रदेश विकास के नए-नए कीर्तिमान गढ़ रहा है. आज मध्यप्रदेश की गिनती देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में हो रही है. यही मध्यप्रदेश का अभ्युदय है. एक हालिया राष्ट्रीय सर्वे में सामने आया है कि मध्यप्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम है. ऐसा इसलिए क्योंकि हम गरीबों, जरूरतमंदों, किसानों, युवाओं, महिलाओं सबको आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध करा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते एक साल में 7.50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आए. श्रद्धालुओं की यह तादाद तेजी से बढ़ रही है. सिंहस्थ आने वाला है, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले के लिए उज्जैन भी पूरी तत्परता और तेजी से तैयार हो रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को उज्जैन शहर में हरिफाटक पुल के चौड़ीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में हरिफाटक पुल तक 371.11 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण, उज्जैन शहर में 389.67 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न श्रेणी के निर्माण सहित कुल 760.78 करोड़ रुपए लागत के 15 विकास कार्यों का रिमोट का बटन दबाकर भूमिपूजन किया. इन विकास कार्यों में 232.73 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 836 नए पुलिस आवास और 36 करोड़ रुपए की लागत से न्यू स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का भूमिपूजन भी शामिल है. मुख्यमंत्री ने यहां 33 करोड़ रुपए के दो निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रिमोट दबाकर राज्य स्तरीय मिशन कोमल स्पर्श का शुभारंभ किया.

Add Zee News as a Preferred Source

4 लेन और 6 लेन हाई-वे रोड में परिवर्तित किया जाएगा 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ उज्जैन की पहचान है. बाबा महाकाल का आशीष पाने से हम किसी को वंचित नहीं रहने देंगे. बाबा महाकाल की नगरी में श्रद्धालुओं के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं. बाबा महाकाल के महालोक के विकास और विस्तार के लिए केंद्र सरकार भी हमारी मदद कर रही है. जावरा से उज्जैन की ओर एक नया 4 लेन रोड बनने जा रहा है. उन्होंने कहा कि सभी दिशाओं से उज्जैन की ओर आने वाले सड़क मार्गों को यथा आवश्यकतानुसार 4 लेन और 6 लेन हाई-वे रोड में परिवर्तित किया जाएगा.

साल भर क्षिप्रा माता के जल से ही स्नान करवाएंगे...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को हम साल भर क्षिप्रा माता के जल से ही स्नान करवाएंगे. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हम कोई कसर नहीं रखेंगे. अधिक से अधिक श्रद्धालु एक ही समय में एक साथ स्नान कर सकें, इसके लिए क्षिप्रा में 30 किलोमीटर के नए घाट निर्मित किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. इस शहर की जरूरतें अब बढ़ती ही जा रही हैं. इसलिए यहां बाहरी क्षेत्र में न्यू टाऊनशिप विकसित की जाएगी. न्यू टाउनशिप में बड़े बाजार, बस स्टैंड सहित अन्य सुविधाएं भी विकसित करने की हमारी योजना है.

140 करोड़ रुपए से शनिलोक निर्माण सहित अन्य धार्मिक स्थलों का विकास 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में मेडिसिटी, मेट्रो सिटी, साइंस सिटी, आईटी पार्क बन रहा है. यहां 140 करोड़ रुपए से शनिलोक का निर्माण सहित मंगलनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों का विकास भी किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार उज्जैन में विभिन्न समाजों को धर्मशाला आदि बनाने के लिए भूमि सहित अन्य सुविधाएं भी प्रदान करेगी. इससे सभी समाजों की गतिविधियों को समान अवसर मिल सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जनकल्याण के काम  हमेशा जारी रहेंगे. वर्तमान व्यवस्थाओं को और भी बेहतर स्वरूप देकर सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाएगा.

TAGS

Mohan YadavUjjain

Trending news

Mohan Yadav
मोहन यादव ने दिव्यांग बच्चों को किया दुलार, बोले- साहस से भरे संसार से जुड़ने आया
Mohan Yadav
उज्जैन आने वाले सभी रोड होंगे 4 लेन और 6 लेन, CM ने किया ऐलान; एक नई सड़क भी बनेगी
Mohan Yadav
उज्जैन में स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स... CM मोहन यादव ने किया लोकार्पण
Mohan Yadav
व्यापार व्यवसाय के लिए हर देश भारत से जुड़ने के लिए प्रयासरत: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
Hathikheda Civil Hospital
गणतंत्र दिवस पर 'उम्मीदों' को मिलेंगे पंख:दिव्यांगों को लगाए जाएंगे इलेक्ट्रिक हैंड
sagar news
गणतंत्र दिवस पर मिली 'आजादी': सागर जेल से रिहा होंगे उम्रकैद काट रहे 9 बंदी
dhirendra shastri
'बेटियों काली बनो, बुर्के वाली नहीं...' धीरेंद्र शास्त्री ने धर्म को लेकर भरी हुंकार
Republic Day
घर से निकलने से पहले जानें आज का ट्रैफिक का हाल, भोपाल में यह सड़कें रहेंगी डायवर्ट
mp news
गणतंत्र दिवस पर MP पुलिस के 21 जांबाज अधिकारी होंगे सम्मानित, 4 को राष्ट्रपति पदक
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: उज्जैन में पहली बार शिप्रा तट पर CM मोहन ने फहराया झंडा, पढ़ें 26 जनवरी की खबरें